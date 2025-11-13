Architektai susikūrė sau Vilniuje išskirtinę erdvę – jokių tvorų, jokių sienų, jokių ribų

Visi etapai svarbūs ir negrįžtami, todėl svarbu iki galo rasti atsakymus tai kas svarbu kiekviename kūrybinio proceso etape.
Studijos interjeras yra suskirstytas į dvi pagrindines zonas: reprezentatyvią ir darbo. Jokių tvorų, jokių sienų, jokių ribų. Ši struktūra išryškinama kontrastingu baltos ir pilkos spalvų deriniu, kuris suteikia interjerui aiškumo, dinamikos bei gylio. Pilka spalva kuria solidumo pojūtį, o balta – vizualinės švaros jausmą, padedantį susikaupti darbui ir kūrybai.
YCL studijos filosofijoje interjeras pirmiausia yra funkcionalus ir individualus. Tendencijos lieka antraplanėje pozicijoje – jos gali įkvėpti, tačiau nėra dominuojantis veiksnys pasirinktame kūrybiniame kelyje.
Erdvė turi būti sukurta ilgalaikiam naudojimui, todėl prioritetas teikiamas patogumui, ergonomikai ir laiko nepavaldžiai estetikai. „Visa tai bandėm perteikti ir mūsų kūrybinei darbo erdvei, kurioje dominuoja stambūs erdvės elementai bei aiškumas. Tai yra mūsų, tai yra individualu.“ – apibūdina YCL studijos komanda.
Smulkios interjero detalės tampa tik papildinys bendrai koncepcijai, kurios sustiprina interjero charakterį, bet jos netampa dominuojančiomis dekoracijos, kurios pradeda slėpti esminę interjero mintį. YCL studijos erdvė, kurioje idėjos gimsta natūraliai, kur forma ir funkcija susilieja į vientisą visumą. Čia aiškumas, harmonija ir kūrybinė laisvė tampa ne tik interjero dalimi, bet ir kasdienio darbo pagrindu.
Interjero autoriai – „YCL studio“: Tomas Umbrasas, Aidas Barzda, Tautvydas Vileikis.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.