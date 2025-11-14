Lietuvių triumfas Majamyje: toje pačioje scenoje kartu su pasaulio architektūros gigantais

Lietuvių kurtas Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro interjeras buvo atrinktas iš daugiau nei 780 projektų iš 37 šalių kaip pavyzdinis viešųjų pastatų interjeras pasaulyje. „MAMA architects“ studija atsidūrė šalia tokių architektūros gigantų, kaip „Foster + Partners“, „Bjarke Ingels Group“, „Studio Gang“, „Grimshaw“ ir „Perkins&Will“.
Daugiausiai dalyvių festivalyje buvo iš tokių šalių, kaip JAV, Kinija, Jungtinė Karalystė, Australija, Indija, Kanada, Singapūras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Turkija ir Japonija. Dėl prestižinių apdovanojimų varžėsi tokie projektai, kaip kino studija Niujorke, „Expo 2025“ paviljonas, naujas Atėnų oro uostas, teleskopo gaubtas Čilėje, atogrąžų miškų viešbutis Singapūre.
Scenoje – rankų darbo dekoro pavyzdžiai
Į sceną architektas M. Mateika žengė kartu su Klaipėdos muzikinio teatro dailininku Mantu Petravičiumi ir specialiai į JAV atskraidintais rankų darbo dekoro pavyzdžiais.
Jau 17-ąjį kartą vykstantis Pasaulinis architektūros festivalis yra vienas didžiausių ir prestižiškiausių architektūros ir interjero dizaino konkursų pasaulyje. Architektų M. Mateikos, I. Ankudavičienės, A. Pakalniškytės, G. Privedienės ir dailininko M. Petravičiaus bei akustiko V. Meko kurtas Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro interjeras nominuotas Viešųjų pastatų kategorijoje.
„Šis įvertinimas – didžiulė garbė ne tik mūsų komandai. Tai ženklas, kad Lietuva geba kurti idėjas, kurios išsiskiria pasaulio kontekste. Kūrybinė drąsa, tikrumas ir emocinis turinys šiandien tampa naujais globaliais kriterijais – ir manau, mes tą kalbą mokame“, – sakė Marius Mateika, „MAMA architects“ vadovas.
Prestižiškiausias architektūros festivalis pasaulyje
„World Architecture Festival“ – didžiausias ir įtakingiausias architektūros renginys pasaulyje, dažnai vadinamas architektūros pasaulio čempionatu. Šiemet festivalis pirmą kartą surengtas Jungtinėse Amerikos Valstijose, Majamio konferencijų centre, kur tris dienas vyko gyvos architektų prezentacijos, vertinamos 164 ekspertų komisijos iš 37 šalių.
Lietuvių darbas išsiskyrė emocinės architektūros vizija, jungiančia rankų darbo meną, technologinį tikslumą ir medžiaginį jautrumą. Žiuri išskyrė projektą už autentiškumą, įtaigą ir revoliucinį požiūrį į viešųjų erdvių patirtį.
„Kai tavo vardas ištariamas toje pačioje scenoje kaip Foster + Partners ar BIG, supranti, kad mažos šalies kūryba gali turėti pasaulinį balsą“, – teigia M. Mateika.
Molio revoliucija, sukurta Lietuvoje
Pasaulio auditorijose jau įvertintas projektas – Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro interjeras – tapo dėmesio centru dėl unikalaus molio dekoro, kurį architektai pavadino „archajiškos medžiagos atgimimu“. Projektui prireikė net 32 tonų molio ir specialiai sukurtos technologijos, leidusios tradicinę medžiagą paversti inovacija.
„Paradoksalu, bet mūsų inovacija kilo iš seniausio elemento – žemės. Molis tapo simboliu to, ką Lietuva gali duoti pasauliui: tikrumo, šilumos ir žmogiškumo architektūroje“, – sako M. Petravičius.
Teatro interjeras išsiskiria ne prabanga, o emocinės patirties architektūra – šiltomis, jautriomis erdvėmis, kurios kuria ryšį su žiūrovu.
Globalus pripažinimas ir Lietuvos įrašas pasaulio žemėlapyje
Dalyvavimas pasauliniame architektūros festivalyje – didžiulis pripažinimas Lietuvai.
Klaipėdos muzikinio teatro interjeras jau buvo įvertintas aukso medaliu tarptautiniame „A’Design Award & Competition“ Italijoje bei pelnė pergales nacionaliniuose konkursuose „Metų interjeras / Auksinė paletė ’24“.
„Šis įvertinimas – tai žinutė, kad pasaulis pasiilgo tikrumo“, – sako M. Mateika.