Ši klaipėdiečių virtuvė mažesnė nei daugelio vonia – bet pažiūrėkite, kaip ji atrodo dabar

Netipiniai sprendimai, padiktuoti praktinių poreikių
Šeimai svarbiausia buvo suderinti funkcionalumą ir jaukumą. Gintarės mama ir močiutė norėjo, kad ši erdvė būtų tinkama tiek kasdieniam maisto gaminimui, tiek ramiems vakarams ar svečių priėmimui. Nors vietos buvo nedaug, šeimininkės pageidavo turėti valgomojo stalą ir patogiai pasiekiamoje vietoje įrengtą mikrobangų krosnelę, kad močiutė galėtų be vargo pasišildyti maistą, trūko vietos daiktų pasidėjimui.
Pasak IKEA interjero dizainerės Birutės Beniušės, aiškiai išsakyti poreikiai tapo atspirties tašku kuriant patogią ir estetišką virtuvės erdvę.
„Net mažiausios patalpos gali tapti praktiška ir jaukia namų erdve. Tai padaryti dar lengviau aiškiai žinant šeimos poreikius – taip galima sukurti sprendimus, kurie ne tik palengvina buitį, bet ir kuria gerą nuotaiką. Ne išimtis ir šis atvejis“, – sako interjero dizainerė.
Vienu pagrindinių projekto akcentų tapo virtuvės pratęsimas į prieškambarį, kur pastatyta komoda–indauja. Joje galima laikyti daiktus, netilpusius į virtuvės spinteles, todėl prieškambaris iš paprastos pereinamos zonos virto praktiška namų dalimi. Negana to, virš indaujos pakabintas veidrodis praplėtė erdvę taip optiškai padidindamas pačią virtuvę ir kartu suteikdamas jaukumo.
Šviesios spalvos kuria erdvumo įspūdį
Vienas iš būdų sukurti erdvės pojūtį nedidelėje patalpoje – derinti šiltus atspalvius turinčias spalvas, pažymi B. Beniušė. Todėl šioje virtuvėje parinkti šviesaus atspalvio stalviršiai bei šviesios medienos stalas ir spintelės.
„Jaukumo pojūtį interjere taip pat padeda palaikyti keli skirtingi apšvietimo sprendimai. Po pakabinamomis spintelėmis įrengti papildomi šviestuvai puikiai apšviečia darbastalį ir leidžia patogiai gaminti. O papildomas šviestuvėlis ant komodos suteikia erdvei jaukumo ir kuria šiltą, atpalaiduojančią atmosferą“, – sako B. Beniušė.
Interjero dizainerė atkreipia dėmesį, kad visi virtuviniai reikmenys buvo suslėpti uždarose spintelėse – taip patalpa išlieka tvarkinga net intensyviai ją naudojant.
„Atsisakėme perteklinės buitinės technikos – pavyzdžiui, rinkomės mažesnį šaldytuvą, dviejų, o ne keturių kaitviečių viryklę ir indukcinę orkaitę, atstojančią ir mikrobangų krosnelę. Šie sprendimai sukūrė daugiau vietos daiktų laikymui ir darbo zonai, tačiau išlaikėme ir visus būtiniausius virtuvės funkcionalumus“, – teigia B. Beniušė.
Išnaudotas kiekvienas kampelis
Pasak IKEA interjero dizainerės, kiekvienoje nedidelėje patalpoje labai svarbu suteikti paskirtį net ir mažiausiems kampeliams. Tokie sprendimai suteikia tvarkos pojūtį bei leidžia džiaugtis laisvais, neapkrautais stalviršiais. Šiuo atveju Gintarės mamos ir močiutės virtuvėje dėmesys išlaikytas pačiose mažiausiose detalėse – rankenėlė prie radiatoriaus rankšluostukams pasikabinti, taip pat bėgelis su kabliukais.
O kad kompaktiška virtuvė būtų draugiška ir svečiams, kuriuos šeimininkai mėgsta priimti namuose, dizainerė patalpai parinko ištraukiamas stalas su kėdėmis, priderinant ir keletą papildomų sulankstomų kėdžių.
„Dar vienas praktinis sprendimas – iki pat lubų suplanuotos sieninės spintelės. Toks sumanymas vizualiai paaukština erdvę ir suteikia kur kas daugiau vietos daiktams laikyti. Taip pat, pasinaudojant spintelėmis, paprasta paslėpti skaitiklius ar kitus techninius elementus, kurie paprastai gadina bendrą vaizdą ir kurių vietos pakeisti nepavyksta. Taip virtuvėje išvengiama vizualinio triukšmo ir sukuriama švari, tvarkinga aplinka“, – sako B. Beniušė.
5 patarimai, kaip įsirengti funkcionalią ir jaukią virtuvę nedidelėje patalpoje
1. Rinkitės tik tai, kas iš tiesų reikalinga. Jei virtuvė nedidelė, verta rinktis tokią buitinę techniką, kuri būtų mažesnė ir universalesnė – pavyzdžiui, indukcinę orkaitę, galinčią atstoti mikrobangų krosnelę ar žemesnį nei tradicinis šaldytuvą. Be to, virtuvę galima pratęsti į kitas namų zonas, tarkime, prieškambarį. Toks sprendimas suteiks daugiau vietos daiktams laikyti ir vizualiai sujungs abi erdves.
2. Planuokite daugiau uždarų spintelių. Auksinė taisyklė: kuo daugiau uždarų spintelių, tuo erdvesnė atrodo virtuvė. Uždari fasadai padeda išvengti vizualinio triukšmo ir išlaikyti švarą. Be to, nedidelėse virtuvėse spinteles verta planuoti iki lubų – tai vizualiai paaukštins patalpą ir suteiks papildomos vietos daiktams.
3. Derinkite skirtingus apšvietimo sprendimus. Keli šviesos šaltiniai virtuvėje leis sukurti norimą nuotaiką ir pabrėžti jos išskirtinumą. Funkcinis apšvietimas po spintelėmis padės geriau apšviesti darbastalį, o papildomas pastatomas šviestuvas suteiks jaukumo vakarais.
4. Apsvarstykite šviesių spalvų tonus. Švelni, vientisų atspalvių paletė padeda mažai virtuvei atrodyti didesnei, o kartu sukuria jaukią, ramią atmosferą. Šviesūs tonai suteikia švaros, harmonijos ir tvarkos jausmą – ypač svarbų intensyviai naudojamoje erdvėje.
5. Rinkitės universalius baldus. Planuojant virtuvės interjerą, verta apgalvoti baldus, kurie pravers ne tik kasdien, bet ir netikėtose situacijose. Ištraukiamas stalas ar sulankstomos kėdės leis patogiai priimti svečius, tačiau neapkraus erdvės kasdien. Tokie sprendimai užtikrina, kad virtuvė išliktų funkcionali, pritaikoma ir jaukiai vakarienei, ir triukšmingam gimtadieniui.
