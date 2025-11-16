Vilniaus pakraštyje slepiasi namai: pirmas žingsnis į vidų pakeičia viską

Virtuvės sala ir akcentinės sienos išskirtinai dekoruotos „Patagonia“ akmeniu su šviečiančiomis panelėmis, suteikiančiomis erdvei prabangos ir išskirtinumo.
Šiltą jaukumą interjere kuria eglutės rašto parketas, natūrali ąžuolo faneruotė bei žalvario detalės. Stiklinės pertvaros subtiliai atskiria zonas, išlaikydamos šviesos sklaidą ir erdvės vientisumą.
Kiekvienoje erdvėje integruotas apšvietimas tampa ne tik funkcija, bet ir estetikos dalimi, nuo stiklo šviestuvų su „ledo“ efektu iki minimalistinių LED linijų.
Vonios kambariuose kontrastą kuria varių tonai ir juodos detalės, suteikiančios modernumo. Šis interjeras išsiskiria subtilia prabanga, apgalvotu funkcionalumu ir harmonija su aplinka, kurianti jaukią, elegantišką bei ilgaamžę gyvenamąją erdvę.
Interjero autorė – Deimantė Uleckytė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
Svajojate apie naujus namus, o gal dirbate su būstų įrengimu? Kviečiame dalyvauti nemokamoje Lrytas konferencijoje „Mano erdvė“. Joje išgirsite ekspertų įžvalgas apie naujausias interjero dizaino tendencijas, patikimus sprendimus, efektyvų biudžeto planavimą ir sklandų projektavimo procesą. Registracija į konferenciją šiame puslapyje.