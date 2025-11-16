Vilniaus pakraštyje slepiasi namai: pirmas žingsnis į vidų pakeičia viską

BūstasInterjeras

Šis 175 kv. m vieno aukšto namo interjeras sukurtas Vilniaus pakraštyje, šalia draustinio, todėl projekto esmė yra ryšys su gamta, natūralumas ir ramybė. Pagrindinė stilistika yra moderni klasika, kurioje dominuoja griežta, pilkų spalvų paletė ir natūralios medžiagos.
Virtuvės sala ir akcentinės sienos išskirtinai dekoruotos „Patagonia“ akmeniu su šviečiančiomis panelėmis, suteikiančiomis erdvei prabangos ir išskirtinumo.
Šiltą jaukumą interjere kuria eglutės rašto parketas, natūrali ąžuolo faneruotė bei žalvario detalės. Stiklinės pertvaros subtiliai atskiria zonas, išlaikydamos šviesos sklaidą ir erdvės vientisumą.
Kiekvienoje erdvėje integruotas apšvietimas tampa ne tik funkcija, bet ir estetikos dalimi, nuo stiklo šviestuvų su „ledo“ efektu iki minimalistinių LED linijų.
Vonios kambariuose kontrastą kuria varių tonai ir juodos detalės, suteikiančios modernumo. Šis interjeras išsiskiria subtilia prabanga, apgalvotu funkcionalumu ir harmonija su aplinka, kurianti jaukią, elegantišką bei ilgaamžę gyvenamąją erdvę.
Interjero autorė – Deimantė Uleckytė.
