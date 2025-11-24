Namai, kuriuose gera gyventi, o ne tik žiūrėti: šiuolaikiškas interjeras be dirbtinės prabangos

Interjeras harmoningai dera su pastato architektūra: tūrių aukščio kaitos sukurta erdvi svetainės ir virtuvės zona tampa pagrindiniu akcentu, kviečiančiu burtis šeimai ir svečiams.
Organinės formos, lenktos didžiulės vitrinos įneša natūralios šviesos ir atveria įspūdingus vaizdus į kiemą iš svetainės, valgomojo bei miegamojo zonų.
Išskirtinis įėjimas į namą suklasifikuoja holą kaip atskirą, išraiškingą erdvę, kuri grakščiai perteikia klasikinių kompozicijų principus.
Dizainui pasirinktos šviesios, natūralios medžiagos ne tik kuria ilgaamžišką ir tvarų interjerą, bet ir užtikrina, kad erdvės būtų kupinos šilumos bei jaukumo. Kiekviena detalė, nuo natūralaus medžio apdailos iki subtilių aksesuarų, parinkta siekiant harmoningos visumos ir išliekamosios vertės.
Interjero autorės – Lina Bakienė, Eglė Pogytė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
