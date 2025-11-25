Kaune pastatytam šeimos namui prireikė išties drąsių sprendimų: teko viską perbraižyti nuo nulio

Toks ankstyvas įsitraukimas leido prisidėti prie architektūrinių sprendimų ir keisti kai kurių erdvių išplanavimą: buvo atsisakyta perteklinių pertvarų, išgrynintas erdvių funkcionalumas bei siekta sukurti atvirą, vizualiai vientisą koncepciją.
Vienas svarbesnių plano pakeitimų – virtuvės ir svetainės sujungimas. Įspūdingo dydžio – net 2,4 metrų ilgio – sala tapo ne tik funkcionaliu sprendimu, bet ir stipriu vizualiniu viso namo akcentu.
Nuo pradinės architektūrinės koncepcijos buvo pakoreguotas ir lubų aukštis – padidintas 20 centimetrų, taip sustiprinant erdvių pojūtį.
Visi šviestuvai projektuoti minimalistiški, daug įleidžiamų siekiant pabrėžti patalpų architektūrą. Virš virtuvės salos numatytas didelis, lakoniškas stačiakampio formos šviestuvas, atkartojantis salos dydį – šviesos plokštuma užtikrina tiek funkcionalumą, tiek estetiką.
Svarbi dalis projekte – palikta erdvė individualumui. Koridoriuje įrengti bėgeliai paveikslams, ant kurių laikui bėgant bus kabinami meno kūriniai. Tambūre suplanuota konkreti vieta meno kūriniui, kurį kol kas pakeitė mažosios šeimos narės piešinys – mažas, bet reikšmingas akcentas, atspindintis asmeniškumą ir estetinės pajautos ugdymą nuo pat mažumės.
Interjero autorė – Monika Spūdytė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
KaunasInterjerasarchitektūra
