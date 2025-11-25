Kaune pastatytam šeimos namui prireikė išties drąsių sprendimų: teko viską perbraižyti nuo nulio

BūstasInterjeras

2025 m. lapkričio 25 d. 17:43
Lrytas.lt
Šio interjero projektas Kaune prasidėjo dar labai ankstyvoje stadijoje – kai pastato sienos dar tik kilo. Name pakeista keleto erdvių išplanavimas norint atverti erdves, supaprasti sprendimus ir sukurti vientisesnį vaizdą.
Toks ankstyvas įsitraukimas leido prisidėti prie architektūrinių sprendimų ir keisti kai kurių erdvių išplanavimą: buvo atsisakyta perteklinių pertvarų, išgrynintas erdvių funkcionalumas bei siekta sukurti atvirą, vizualiai vientisą koncepciją.
Vienas svarbesnių plano pakeitimų – virtuvės ir svetainės sujungimas. Įspūdingo dydžio – net 2,4 metrų ilgio – sala tapo ne tik funkcionaliu sprendimu, bet ir stipriu vizualiniu viso namo akcentu.
Nuo pradinės architektūrinės koncepcijos buvo pakoreguotas ir lubų aukštis – padidintas 20 centimetrų, taip sustiprinant erdvių pojūtį.
Visi šviestuvai projektuoti minimalistiški, daug įleidžiamų siekiant pabrėžti patalpų architektūrą. Virš virtuvės salos numatytas didelis, lakoniškas stačiakampio formos šviestuvas, atkartojantis salos dydį – šviesos plokštuma užtikrina tiek funkcionalumą, tiek estetiką.
Svarbi dalis projekte – palikta erdvė individualumui. Koridoriuje įrengti bėgeliai paveikslams, ant kurių laikui bėgant bus kabinami meno kūriniai. Tambūre suplanuota konkreti vieta meno kūriniui, kurį kol kas pakeitė mažosios šeimos narės piešinys – mažas, bet reikšmingas akcentas, atspindintis asmeniškumą ir estetinės pajautos ugdymą nuo pat mažumės.
Interjero autorė – Monika Spūdytė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
