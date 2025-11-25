Namai pasikeitė neatpažįstamai: įspūdinga vilniečių šeimos būsto rekostrukcija

Kiekviena detalė turi savo funkciją, o erdvė tampa ramia, subalansuota fonine scena kasdieniam gyvenimui. Projekto tikslas – transformuoti seną interjerą į harmoniją, šviesos ir šešėlių žaisme atsiskleidžiančią aplinką.
Tamsaus medžio plokštumos kontrastuoja su šviesiais paviršiais, suteikdamos gylio ir charakterio, o natūralios tekstūros ir preciziškai parinkti baldai išlaiko šilumą ir jaukumą.
Kai kurie šeimininkams sentimentą turintys baldai buvo atnaujinti ir integruoti į šį interjerą, suteikdami erdvei asmeniškumo ir istorijos pojūtį. Atviros erdvės struktūra ir minimalistiniai sprendimai kuria švarą, leidžiančią šeimos gyvenimui „skambėti“ tyliai, bet aiškiai.
SILENT – tai namai, kuriuose architektūrinis atsinaujinimas tampa ir emocine patirtimi: erdvė pagerbia praeitį, kartu kuriant šiuolaikišką, ramų šeimos gyvenimo ritmą.
Interjero autoriai – „Giedraitis / architektai“: Justina Giedraitė, Rimantas Giedraitis.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
Svajojate apie naujus namus, o gal dirbate su būstų įrengimu? Kviečiame dalyvauti nemokamoje Lrytas konferencijoje „Mano erdvė“. Joje išgirsite ekspertų įžvalgas apie naujausias interjero dizaino tendencijas, patikimus sprendimus, efektyvų biudžeto planavimą ir sklandų projektavimo procesą. Registracija į konferenciją šiame puslapyje.