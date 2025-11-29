Dizainerės perpiešė dviejų kambarių butą taip, kad jo neįmanoma atpažinti

Spalvų ir faktūrų paletė sukurta taip, kad veiktų raminančiai: švelnūs tonai, minkšti šešėliai ir natūralūs paviršiai leidžia erdvei kvėpuoti.
Būtent medžiagiškumas čia tampa pagrindiniu pasakojimo elementu – naudojamas medis, akmuo ir kokybiška tekstilė suteikia pojūtį, kad viduje viskas yra tikra, ilgaamžiška ir nesivaiko trumpalaikių madų.
Visi interjero elementai, pradedant baldais ir baigiant šviestuvais, parinkti taip, kad išliktų aktualūs nepaisant laiko ar sezoniškų tendencijų. Jaukumą sustiprina meno akcentai, kurie erdvei suteikia charakterio ir subtilios intrigos, bet neužgožia bendro vizualinio ritmo.
Interjero autorės – Ana Drutel, Aurelija Dirgėlienė.
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.