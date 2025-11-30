BūstasInterjeras

Interjeras, kuris atrodo paprastai – kol supranti, kodėl visi jį vadina tobulu

2025 m. lapkričio 30 d. 09:32
Šis interjeras alsuoja moderniu minimalizmu ir natūraliu jaukumu. Čia dominuoja organiškos medžiagos – šviesus medis, stiklas, neutralūs tonai, kurie kuria ramybės ir balanso jausmą.
Dideli langai įleidžia gausybę natūralios šviesos ir leidžia erdvei tarsi susilieti su už lango esančia gamta.
Švarios linijos ir minimalistiniai baldai suteikia interjerui šiuolaikiškumo, o subtilūs juodi akcentai įveda modernios elegancijos.
Medžio faktūros ir šilti atspalviai pripildo namus jaukumo, harmonijos ir natūralios šilumos.
Interjero autorius – Laurynas Senkus.
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
