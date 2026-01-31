Privati erdvė Kaune nepalieka abejingų: reikia tai pamatyti, kad patikėtum

Interjere dominuoja natūralus medis, atspindintis žemės ir rankų darbą, bei juodi akcentai, suteikiantys erdvei ritmikos ir tvirtumo. Minimalistinė estetika neužgožia žalumos ir ramybės, matomus pro langus, o medžiagų faktūros darniai susilieja su gamta.
Keramikos dirbtuvėse vyrauja funkcionalumas ir ramybė – atviros lentynos skirtos džiovinamiems darbams, šviesa krenta kryptingai, skatindama susitelkti į formą ir materiją.
Virtuvės zona – šilta, iš šviesaus beržo faneros sukurta erdvė, kurioje galima pasidalinti arbatos puodeliu, pabūti tyloje ar tęsti pokalbį po kūrybos ar pirties ritualų.
Pirties erdvė užbaigia šį pojūčių ciklą – ji atgaivina kūną po intensyvios dienos, tarsi užtvirtindama ryšį tarp žmogaus, medžiagos ir gamtos.
STEAM – tai ne tik fizinė vieta, bet ir šeimos erdvė jungianti kūrybą, gamtą ir poilsį.
Interjero autoriai – „Giedraitis / architektai“ Justina Giedraitė, Rimantas Giedraitis.
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.