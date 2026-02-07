Erdvė, kurią pakeitė vienas akmuo: apšviesto onikso efektas matomas iškart

Kiekviena zona – nuo reprezentatyvios priėmimo erdvės su apšviestu onikso stalu iki individualių darbo vietų ar kūrybinių kambarių – sukurta atsižvelgiant į realius šiuolaikinio darbuotojo poreikius.
Medžio, natūralaus akmens, tekstilės ir metalo deriniai suteikia interjerui gylio bei ilgaamžės elegancijos pojūtį. Daugiau šviesos, daugiau oro, daugiau erdvės idėjoms
Panoraminiai langai, aukštos lubos ir protingai išdėstyti apšvietimo sprendimai padeda sukurti įkvepiančią atmosferą. Tai biuras, kuriame svarbu ne tik tai, ką darai, bet ir kaip jautiesi tai darydamas.
Spalvų akcentai, meno kūriniai, poilsio zonos ir netikėti dizaino sprendimai kviečia atsipalaiduoti, bendrauti ir atrasti naujų idėjų. Tai biuras, kuris palaiko kultūrą, kuria norisi dalintis. Gyvas interjeras – gyvai komandai.
Interjero autoriai – „Dvidesign“.
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.