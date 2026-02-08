BūstasInterjeras

Pajūrio kopos viešbučio viduje – šio Palangos restorano neatpažinsite

2026 m. vasario 8 d. 11:55
Lrytas.lt
Projektas skirtas atnaujinti ir praplėsti MANA viešbučio pirmojo aukšto erdves – vestibiulį, restoraną „Inigo Social Kitchen“ ir SPA zoną. Pagrindinė interjero koncepcija – kurti atmosferą, kuri skatintų atsipalaidavimą, švelnumą ir perteiktų pojūtį tarsi būtum pajūrio kopose, subtiliai papildytose Azijos kultūros motyvais.
MANA SPA interjeras įkvėptas vėjo pustomo smėlio lengvumo ir šiltų saulėlydžio tonų – šios nuotaikos juntamos vos įžengus į viešbučio vestibiulį.
Visose erdvėse dominuoja organiškos formos, apvalinti kampai ir molio tinko tekstūriškumas, kurie padeda sukurti jaukią, saugią ir atpalaiduojančią atmosferą.
Siekiant vientisumo, pasirinkti šilti, natūralūs spalvų tonai: šviesaus ir tamsaus medžio lukštas, samanų žalumo baldai, pilki, neutralūs atspalviai.
Interjero lenktų formų dinamika subtiliai dera su apšvietimo sprendimais – kai kurios detalės sąmoningai paslepiamos, kitos atskleidžiamos, formuojant šviesos srautus primenančius šulinius, kurie kuria erdvės ritmą ir nuotaiką.
Restorano interjeras paremtas Azijos gamtos ir kultūros inspiracijomis, tačiau be tiesioginių citatų – čia siekta abstraktaus, šiuolaikiško interpretavimo. Erdvėje dominuoja du tūrinių uolų motyvai, tampantys pagrindiniais akcentais.
Restorano zonos subtiliai išskaidytos naudojant tekintas masyvaus medžio kolonas, kurias galima interpretuoti kaip skulptūrinius elementus, primenančius organiškas gamtos formas – vėjo ir laiko suformuotus siluetus.
Erdvė apjungia natūralumo ir kontrasto principus – čia dera molio tinko sienos, medžio masyvo stalviršiai ir džiovintų bambukų lubos.
Šios erdvės subtiliai įkūnija ramybės ir natūralumo pojūtį, kviesdamos lankytojus lėtai įsiklausyti į aplinką, kurioje juntamas pajūrio kopų švelnumas.
Interjero autoriai – „Studija nytt“, Simonas Norkus, Ignas Lesauskas.
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.
