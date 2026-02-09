Atidaryta kūrybinių darbų paroda „Angelų šviesa. Angelas kaip šviesos forma“

Angelo motyvas čia suvokiamas ne kaip tiesiogine figūrine ar religine reprezentacija, bet kaip metaforine šviesos, būsenos ir nematomos esaties interpretacija.
Atidarydama parodą direktorė dr. Žymantė Jankauskienė pasidžiaugė studentų kūrybiškumu įgyvendinant semestro kūrybinę užduotį. Bibliotekos vadovė K. Blaževičienė pasveikino parodos atidarymo dalyvius, pažymėdama, kad Studijų ir mokslo išteklių centras tampa ekspozicijų erdve ir yra atviras VIKO dėstytojų ir studentų kūrybinių sumanymų eksponavimui.
Dr. J. Daveiko pristatydamas parodą akcentavo, kad ši paroda – tai Interjero dizaino studijų programos studentų darbų paroda, įgyvendintas studijų dalyke Interjero įrangos projektavimas.
Kiekvienas parodoje eksponuojamas šviestuvas yra pilno projektavimo proceso rezultatas: nuo idėjos ir konceptualios refleksijos iki realizuoto objekto. Studentai ne tik projektavo, bet ir patys gamino savo darbus, susidurdami su realiais technologiniais, konstrukciniais ir šviesos valdymo iššūkiais. Projektavimas čia suvokiamas kaip tarpdisciplininis veiksmas, jungiantis menini mąstymą, eksperimentą ir technini sprendimą.
Angelo tema darbuose atsiskleidžia per šviesos pobūdį, formos lengvumą, ritmą bei šešėlio ir spindesio santykį. Angelas tampa ne vaizdu, o būsena, ne objektu, o šviesos forma, pasireiškiančia per medžiagą ir erdvę. Šviesa šiuose darbuose veikia ne tik kaip funkcinis elementas, bet ir kaip emocinis bei prasminis tarpininkas, formuojantis atmosferą ir žiūrovo patirtį
Paroda „Angelų šviesa“ tampa refleksija apie šiuolaikinio dizainerio vaidmenį – kaip kūrėjo, atsakingo ne tik už funkciją ar estetiką, bet ir už erdvinę patirtį, emocinį santykį su šviesa bei žmogaus buvimą erdvėje.
Darbų autoriai: Agnieska Janovič, Aistė Ališauskaitė, Aistė Brazytė, Alina Paskevič, Daumantas Gudavičius, Domantas Dulevičius, Emile Suraučiūtė, Eglė Saudaninkaitė, Emilija Bakanė, Emilija Genytė, Greta Gotovskytė, Greta Lipinskaitė, Justyna Kaziniec, Karina Ivanova, Karina Mitrušcenkova, Karolina Saban, Kotryna Kuraitė, Miglė Baikauskaitė, Nojus Mickevičius, Raminta Kurulytė, Rugilė Zdanytė, Simona Strelkovaitė, Ula Marija Ilčiukaitė, Veronika Gluskievič, Viktorija Kiškauskaitė.
