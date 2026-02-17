Žvėryno rąstiniam daugiabučiui – antras gyvenimas: už geltonų dailylenčių slepiasi tikra intriga

Pastato išorė ir kapitalinių sienų tinklas yra saugomi – tai padiktavo leidyklos namų projekto koncepciją – iš išorės geltonomis dailylentėmis apkalto pastato vaizdas išsaugomas / atkuriamas, o esami išorinių sienų rąstai eksponuojami pastato interjere.
Tokiu būdu sąmoningai, neimituodami buvusio laikmečio, sukuriame kontrastingą pastato vaizdą – išorėje klasikinis medinukas, o viduje aiškiai šiuolaikinis demokratiškas interjeras, kuriame pagrindiniu smuiku griežia šimtamečių originalių sienojų vaizdas.
Eksponuojami rąstai uždavė viso interjero medžiagiškumą – jame naudojamos natūralios medžiagos be papildomos apdailos – betoninės sienos, šildomos grindys ir laiptai; juodo (natūralaus) metalo kolonos, laiptasijos ir laiptų turėklas, lauko ir vidaus vitrinos iš anoduoto aliuminio.
II aukšto erdvių sudėtingai erdvinei formai išryškinti pasirinkta architektūrinės baltos spalvos apdaila.
Projektuojamos erdvės persilieja viena su kita, atverdamos originalaus pastato sienas bei stogo formą. Pagalbinės patalpos – tualetai, drabužinė, inžinerinės sistemos, virtuvė, akustiškai izoliuoti susitikimų kambariai – integruotos baltai dažytuose kubuose.
Uždaros erdvės suplanuotos pastato centre, jos atskiria pagrindines atviras darbo erdves vieną nuo kitos, taip užtikrindamos patogias darbo sąlygas knygų žmonėms.
Interjero autoriai – „Processoffice“ (Vytautas Biekša, Eglė Matulaitytė, Aistė Galaunytė, Gedas Žiemelis).
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.