Šių namų interjeras sukurtas vakarėliams: tamsus, modernus ir pavojingai stilingas

2026 m. vasario 21 d. 14:36
Lrytas.lt
Šis modernus tamsus interjeras kuria elegantišką ir rafinuotą atmosferą, kurioje kiekviena detalė atrodo apgalvota. Tamsių spalvų paletė, derinama su natūraliu akmeniu ir šiltais medžio akcentais, suteikia erdvei prabangos, solidumo ir tikro vizualinio gilumo.
Medžiagos tarpusavyje kuria ramų, bet kartu įtaigų kontrastą, todėl interjeras atrodo estetiškai vientisas ir brandus.
Atviro išplanavimo erdvė natūraliai kviečia bendrauti – ji lengvai prisitaiko tiek prie vakarėlių, tiek prie jaukesnių „afterparčių“, kai norisi prailginti vakarą.
Minimalistinė estetika padeda išlaikyti tvarką be didelių pastangų, todėl net po intensyvaus vakaro erdvė išlieka švari, aiški ir lengvai transformuojama.
Tai ideali aplinka žmogui, kuris vertina stilingą gyvenimo būdą, mėgsta priimti svečius ir nori, kad namai būtų ne tik gražūs, bet ir funkcionalūs — vieta, kurioje malonu tiek gyventi, tiek kurti įsimintinas akimirkas.
Interjero autorės – Laura Marija Mačiulienė, Gabrielė Monika Žemaitytė.
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.
