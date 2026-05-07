Verslo projektų interjero iššūkiai: kas „suvalgo“ laiką ir pinigus?

„Skaičiuojama, kad neįrengti NT objektai rinkoje užsibūna net iki 30 proc. ilgiau, palyginti su vadinamaisiais „įsikelk ir gyvenk“ tipo būstais. Šiandieninis pirkėjas ar nuomininkas skaičiuoja ne tik patalpų kainą, bet ir savo laiką. Renkasi sprendimus, kurie leistų iškart naudotis erdve“, – sako G. Ališauskaitė. Ji pastebi, kad panašią tendenciją galima įžvelgti ir biurų segmente. IKEA verslo interjero dizainerių praktikoje vyrauja vidutiniškai 100 kv. metrų ploto biurai, kurių interjero užsakovai pirmiausia ieško efektyvumo ir funkcionalumo.
Paklausta, su kokiais iššūkiais susiduria įgyvendinamų projektų užsakovai, IKEA Verslo klientų padalinio vadovė išskiria keletą dažniausių, kurių neišsprendus, galima prarasti brangų laiką, ir galimai – dalį pelno.
Svarbiausia – greitis
Susiję straipsniai
Bene didžiausias iššūkis daugeliui verslo klientų yra laikas. Dažnu atveju užsakovas atsiduria tarp poreikio greičiau realizuoti vystomą projektą ir ilgą laiką trunkančios individualios gamybos, kai tuo metu projektas yra nenaudojamas ir neatneša pajamų. Čia sprendimą gali pasiūlyti IKEA.
Anot G. Ališauskaitės, projekto įgyvendinimas, pasirinkus IKEA interjero dizaino paslaugą verslui, vidutiniškai trunka 14–30 d. „Atidžiai įsiklausę į kliento poreikius ir lūkesčius, įvertinę erdvės išplanavimą bei architektūrinius niuansus, imamės kurti konkrečiai erdvei pritaikytus sprendimus“, – sako IKEA Verslo klientų padalinio vadovė.
Anot jos, dažnu atveju, siekiant sukurti išties funkcionalią, o neretai ir daugiafunkcę erdve, IKEA dizainerių komanda derina skirtingas itin plataus IKEA asortimento baldų ir jų sprendimų kolekcijas bei serijas, taip sukurdami ir naujus unikalius derinius, ir užtikrindami, kad baldai pasieks užsakovą per optimaliausią laiką.
Kodėl tampa sunku parduoti ar išnuomoti?
Nors kiekvienas verslo interjero projektas yra unikalus, vis tik, G. Ališauskaitė pastebi, kad yra tam tikri universalūs momentai, kurie neretai ir apsprendžia, kaip greitai bus realizuotas NT turtas, arba kaip greitai biuras, kavinė ar kita įstaiga galės pradėti dirbti.
Patalpų išplanavimas. Nepatogus ir neergonomiškas patalpų išplanavimas, neracionalus vandens ar elektros tinklų planas yra vienos priežasčių, dėl kurių pirkėjas ar nuomininkas atsisako projekto. Tai ypač aktualu didmiesčiuose vis labiau populiarėjančiuose mikro būstuose, kurių gyvenamasis plotas kartais siekia vos keliolika kvadratinių metrų.
„Tenka pasukti galvą, kaip efektyviai išnaudoti kiekvieną turimos erdvės centimetrą, kad joje ne tik tilptų kasdieniam gyvenimui reikalingi baldų sprendimai, pavyzdžiui, virtuvė, bet ir būtų patogu judėti, pakaktų vietos daiktams susidėti. Čia mums labai padeda turimas platus įvairių namų sprendimų ir jų stilių asortimentas bei galimybė juos derinti tarpusavyje“, – pasakoja IKEA Verslo klientų padalinio vadovė.
Šviesos trūkumas. Šviesos trūkumas yra gana dažnas iššūkis, trukdantis greičiau parduoti ar išnuomoti net ir labai estetiškai įrengtą nekilnojamąjį turtą.
„Apšvietimas yra tas jungiantis elementas, kuris arba suteikia interjerui dar daugiau charakterio ir išbaigtumo, arba gali prieblandoje paslėpti net skoningiausiai įrengtą erdvę. Išsprendus šį iššūkį, neretai pirkėjai ar nuomininkai projektą pamato tiesiogine ir perkeltine prasme naujoje šviesoje“, – pasakoja G. Ališauskaitė. Pasak jos, skirtingų lygių ir intensyvumo apšvietimo derinimas padeda vizualiai atskirti vadinamąsias funkcines zonas, pavyzdžiui, darbo ir poilsio biuruose, sukurti jaukią ir ramią erdvę klientams.
Funkcionalumas. Daiktų laikymas aktualus ne tik gyvenamiesiems būstams, bet ir biurams, kavinėms ar kitoms verslo erdvėms. Trūkstant šių sprendimų ir vietos jiems, erdvė bus ne funkcionali ir akimirksniu gali tapti vizualiai apkrauta, netvarkinga, ir klientai tai pastebi. Biuruose tai ilgainiui mažina kolegų norą leisti laiką darbo patalpose, kavinėse ar parduotuvėse – gali neigiamai paveikti klientų srautą, o gyvenamąjį NT dėl to gali būti sunkiau išnuomoti ar parduoti.
Pasak G. Ališauskaitės, praktikoje įvairios apimties daiktų organizavimo sprendimus yra tekę pritaikyti ir biurams, ir gydymo įstaigoms, ir standartinėse, ir nestandartinėse erdvėse. Čia itin pasitarnauja modulinės sistemos, leidžiančios tarpusavyje derinti ne tik skirtingo dydžio ir talpos spinteles, stalčius ar lentynas, bet ir parinkti prie bendro patalpų interjero derančius ar net akcentinius fasadus.
„Vis dar pasitaiko atvejų, kai reikia užsakovą padrąsinti daiktų laikymą organizuoti vertikaliai. Kitaip tariant, sumaniai išnaudoti turimą sienų plotą, kuris gali tapti funkcionaliu daiktų laikymo sprendimu, sutaupant ribotą grindų plotą ir paliekant daugiau laisvės judėti erdvėje“, – pastebi ekspertė.
Nuo idėjos iki įgyvendinimo – IKEA sprendimai verslui
IKEA interjero dizaino paslauga verslui teikiama visose IKEA prekybos vietose Lietuvoje Specialistai konsultuoja, kaip įrengti ne tik biurus, bet ir kavines, nedideles parduotuves, viešbučius ar nuomai skirtus būstus, kitas komercines patalpas. Interjero dizaineriai ir projektų vadovai padeda kiekviename žingsnyje: nuo tikslių patalpų matavimų iki individualaus interjero projekto parengimo, nuo baldų pasirinkimo iki darbų priežiūros. Esant poreikiui, pasirūpinama ir naujų baldų surinkimu.
Plačiau apie IKEA interjero dizaino paslaugą verslui, galite sužinoti IKEA interneto svetainėje.