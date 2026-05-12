Sukurta darbui ir gyvenimui: keturios biurų ir nuomos erdvių interjero tendencijos

Pasak Giedrės Ališauskaitės, IKEA Verslo klientų padalinio vadovės, būtent todėl verslai ir NT vystytojai vis dažniau interjero dizainą pasitelkia kaip strateginį įrankį, o ne tik galutinį akcentą.
„Klientai nori erdvių, kurios būtų intuityvios vos įžengus. Jose turi būti iš karto aišku, kaip jomis naudotis – nesvarbu, ar tai darbo vieta, ar nuomojamas butas. O aiškumas atsiranda, kai yra pritaikomi lankstūs ir apgalvoti planavimo sprendimai“, – sako G. Ališauskaitė.
Erdvės, kurios prisitaiko, o ne diktuoja
„Pastebime, kad griežtus išplanavimus keičia interjerai, galintys kisti laikui bėgant. Tai vienodai aktualu tiek biurams, tiek nuomojamam būstui, kur erdvės dažnai turi atitikti skirtingų žmonių poreikius. Vietoje patalpų su viena aiškiai apibrėžta funkcija vis dažniau kuriamos zonos, kurios gali keisti savo paskirtį. Pavyzdžiui, bute valgomojo stalas gali tapti darbo vieta, o biure bendra darbo zona – susitikimų ar projektų erdve“, – sako IKEA Verslo klientų padalinio vadovė.
Lankstumą padeda užtikrinti lengvai perstatomi baldai, modulinės daiktų laikymo sistemos ir lengvos pertvaros, kurios leidžia atskirti zonas jų visiškai neizoliuojant. Toks sprendimas leidžia erdvei atrodyti didesnei, atviresnei ir lengviau pritaikomai be papildomų investicijų.
„NT vystytojams ir nuomotojams tai ypač svarbu. Lanksti erdvė patraukli platesnei auditorijai ir ilgiau išlieka aktuali“, – pabrėžia G. Ališauskaitė.
Komfortas, kuris atitinka kasdienius poreikius
Nors pirmasis įspūdis svarbus, tikrąją erdvės patirtį lemia ilgalaikis komfortas. Biuruose tai reiškia ergonomiškas darbo vietas, o nuomojamuose butuose – baldus ir išplanavimą, kurie patogiai prisitaiko prie kasdienės rutinos.
Praktikoje reguliuojamo aukščio stalai, patogios sėdimos vietos ir proporcingi paviršiai leidžia erdve patogiai naudotis skirtingiems žmonėms – tiek biuro darbuotojui, tiek iš namų dirbančiam nuomininkui.
Vis didesnę reikšmę įgauna ir tokios detalės kaip apšvietimas, daiktų laikymo sprendimai bei akustika. Sluoksniuotas apšvietimas kuria jaukesnę atmosferą, o minkštos medžiagos ir paprasti garsą sugeriantys elementai padeda užtikrinti tiek susikaupimą, tiek privatumą.
„Žmonės labai greitai pajunta, kai erdvė yra nepatogi ar nepraktiška. Tačiau kai viskas veikia taip, kaip tikimasi, atsiranda lengvumo jausmas, kurį sunku apibūdinti, bet labai lengva pajusti“, – sako G. Ališauskaitė.
Mažesnės erdvės – išmanesni sprendimai
Miestų erdvėms tampant vis kompaktiškesnėms, tiek biuruose, tiek butuose, siekiama sutalpinti daugiau daiktų mažesniame plote. Tam svarbu derinti kelias funkcijas vienoje vietoje. Laikymo sprendimai integruojami į gyvenamąsias ar darbo zonas, sėdimos vietos gali turėti paslėptas daiktadėžes, o paviršiai naudojami kelioms paskirtims per dieną.
Zonavimo sprendimai, tokie kaip atviros lentynos, tekstilė ar apšvietimas, padeda struktūruoti erdvę jos neapkraunant. Net ir nedidelis kampas gali tapti poilsio, darbo ar neformalių susitikimų vieta.
Atmosfera, kuri kuria ryšį
„Be funkcionalumo, interjeras turi sukelti emociją. Tai ypač svarbu nuomos ir NT vystymo projektuose, kur siekiama sukurti erdvę, patrauklią plačiai auditorijai, tačiau kartu išlaikyti ir asmeniškumo pojūtį. Įkvepianti erdvė nebūtinai turi būti išraiškinga ar sudėtinga – svarbiausia, kad ji būtų subalansuota ir jauki. Būtent tai žmonės ir įsimena“, – sako IKEA Verslo klientų padalinio vadovė.
Neutralios spalvos išlieka pagrindu, tačiau vis dažniau papildomos tekstūromis, šiltu apšvietimu, augalais ir kruopščiai parinktais dekoro elementais. Šios detalės sušvelnina erdvę ir suteikia jai jaukumo.
Biuruose tai prisideda prie darbuotojų gerovės ir įsitraukimo, o butuose padeda potencialiems nuomininkams ar pirkėjams lengviau įsivaizduoti save gyvenančius šioje erdvėje.
Praktiškas požiūris į ilgalaikę vertę
Verslams, NT vystytojams ir nuomotojams svarbiausia kurti lengvai prižiūrimus, pritaikomus ir ilgainiui aktualius interjerus. IKEA verslo sprendimai tai palaiko siūlydami individualiai pritaikytus interjero sprendimus biurams, nuomojamiems butams ir komercinėms erdvėms. Nuo planavimo iki įgyvendinimo siekiama sukurti aplinkas, atitinkančias tiek veiklos poreikius, tiek lūkesčius.
Jei klientas nusprendžia įgyvendinti pasiūlytą interjero sprendimą ir įsigyja bent 70 proc. rekomenduotų prekių, interjero dizaino paslauga suteikiama nemokamai.