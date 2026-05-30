Šiame interjere Vilniuje viską keičia viena įspūdinga šviesos instaliacija

2026 m. gegužės 30 d. 17:04
Lrytas.lt
„FLOW“ interjero koncepcija įkūnija tėkmės ir organiško vyksmo idėją, sukuriant intuityvią ir sklandžią erdvę. Centrinį holo akcentą sudaro įspūdinga meninė šviesos instaliacija, simbolizuojanti tėkmės alegoriją ir atspindinti projekto DNR.
Inovatyvus dizaino sprendimas – kintantis FLOW logotipo spalvų šviesos virpėjimas, inspiruotas vandens laše lūžtančios šviesos, tapo ne tik technišku iššūkiu, bet ir sukūrė unikalų 3D efektą ribotoje erdvėje.
Achromatinės akmens plytelės pirmojo aukšto erdvėje išryškina šviesos instaliacijos sieną ir tęsia tėkmės temą per augalų ir baldų kompozicijas, sukurdamos harmoningą ir ryškų kontrastą.
Interjere dominuoja ilgaamžės tradicinės medžiagos – akmuo, medis ir metalas, pabrėžiant pastato šiuolaikiškumą ir technologinę pažangą per įvairias metalo variacijas.
Holo erdvė, besikeičianti einant gilyn, sukuria dinamišką perspektyvą, o didžiuliai langai per visą aukštį sustiprina bendrą įspūdį, leisdami natūraliai šviesai harmoningai įsilieti į interjerą.
Interjero autorės – Laura Janavičiūtė, Tomas Bačiulytė, Vilma Inčiūraitė, Jolita Kemešytė, Deira Virkštytė („NOMO“ studija).
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.
