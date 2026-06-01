100 kv. m „altorius“ ir įspūdinga miesto panorama: taip atrodo naujieji garsios advokatų kontoros namai

„Atstumas nedidelis, bet pokytis – esminis. Tai daugiau nei biuras – tai naujas mūsų organizacijos raidos etapas. Kurdami šią erdvę galvojome ne tik apie šiandieną, bet ir apie tai, kaip dirbsime po penkerių ar dešimties metų, – sako COBALT vadovaujantis partneris dr. Irmantas Norkus. – Šiuolaikinė teisė yra komandinė, dinamiška ir reikalaujanti greitų sprendimų, todėl mums svarbu turėti aplinką, kuri ne tik atitinka darbo pobūdį, bet jį stiprina.
Norėjome erdvės, kuri padėtų susitelkti, skatintų bendradarbiavimą ir kartu leistų kiekvienam dirbti aukščiausiu profesionalumo lygiu. Tikiu, kad šis biuras taps ne tik mūsų kasdienio darbo vieta, bet ir platforma augti – tiek mums kaip komandai, tiek kaip patikimam partneriui klientams.“
Biuras tarsi kvėpuoja pilnais plaučiais
COBALT biurą nuo koncepcijos iki įgyvendinimo kūrusios „A2SM“ architektų komandos vadovas Viačeslavas Malenko džiaugiasi, kad šiuo projektu pavyko sukurti aiškų ir nuoseklų biuro charakterį – savitumas ir išskirtinumas čia sukurtas ne medžiagų ar baldų gausa, o erdvės pojūčiu ir aiškia patalpų struktūra.
„Čia tikrai bus atpažįstamo gero dizaino, tokio kaip „Wassily chair“ – garsieji Wassily‘io Kandinsky‘o vardu pavadinti foteliai. Tačiau vienas esminių principų, dėl kurių iškart sutarėme su užsakovu, buvo erdvės lengvumas.
Interjero stengėmės neperkrauti, savitumą kūrėme žaisdami faktūrų derme – per skirtingų paviršių ir subtilių perėjimų sąveiką. O dabar gera patiems patirti ir iš kitų girdėti, kad biuras tarsi kvėpuoja pilnais plaučiais. Kaip tik tokio jausmo su užsakovais ir tikėjomės“, – sako V. Malenko.
Vienodos kokybinės sąlygos visiems komandos nariams čia – apgalvotas pasirinkimas. Anot architekto, neretai nutinka, kad kuriant interjerus didžiausias dėmesys ir išskirtiniai pasirinkimai skiriami klientų zonai, o darbuotojai tarsi lieka nuošaly. COBALT biure kabinetų sprendimai, baldai ir medžiagiškumas išlaikyti nuoseklūs, nepriklausomai nuo pareigų, o darbo vietos organizuojamos nedidelėmis grupėmis, išlaikant balansą tarp bendradarbiavimo ir privatumo.
Tiltas tarp miesto ir patirčių
Per du aukštus suplanuotas beveik 130-iai darbuotojų skirtas net 2700 kv. m biuras turi aiškią funkcinę logiką. 11-ajame aukšte įrengtos reprezentacinės erdvės – įspūdingo dydžio bei dizaino priimamasis, klientų zona ir didžioji, daugiafunkcė salė, o 10-asis aukštas skirtas kasdieniam komandos darbui.
Ypatingą interjero išskirtinumą pasiūlė kaip tik COBALT biurui priklausantys du iš trijų „Hero“ korpusus jungiančių koridorių-„tiltų“. Architektai juose įrengė svarbiausias bendrąsias erdves – darbuotojų virtuvę-svetainę ir daugiafunkcę salę, kurios veikia ir kaip natūralios jungtys tarp skirtingų biuro dalių.
Šiose pereinamose erdvėse atsiskleidžia ir platesnė architektūrinė idėja: žvelgiant iš „tiltų“ vienoje pusėje atsiveria Žirmūnų gyvenamieji rajonai, kitoje – Vilniaus centrinis verslo rajonas. Taip biuro erdvėje subtiliai susitinka skirtingi miesto sluoksniai – tarsi ant tilto tarp praeities ir dabarties.
Pirmąjį įspūdį klientų erdvėje kuria maždaug 100 kv. metrų ploto recepcija, kurios centrinis baldas dėl savo dizaino jau pramintas „altoriumi“. Už jo atsiveria miesto panorama – taip erdvė ne užsidaro, o tęsiasi į miestą. Planuojant biuro struktūrą sąmoningai vengta aklinų erdvių – visi koridoriai baigiasi natūralia šviesa ir vaizdu pro langus, todėl judėjimas erdvėje išlieka lengvas ir intuityvus.
Ryškesni akcentai atsiranda per meno kūrinius – biurą puošia populiarių menininkų Jurgio Tarabildos tapyba ir Jono Aničo skulptūros. Jie čia nėra atsitiktinė dekoracija ar bandymas sukurti galerijos įspūdį. Menas šiame biure veikia kaip apgalvotas akcentas – kaip ir augalai ar išskirtiniai baldai, jis padeda išryškinti erdvės ritmą jos neužgoždamas.
Aukščiausi standartai – nuo architektūros iki gerovės
Dėmesiu ne tik architektūrai ir interjerui, bet ir darbuotojų gerovei išsiskiria ne tik COBALT biuras, bet ir visas verslo centras „Hero“.
Patogus pasiekiamumas yra neatsiejama verslo centro vertės dalis – „Hero“ įsikūręs strategiškai patogioje vietoje, šalia vieno svarbiausių viešojo transporto mazgų Europos aikštėje, todėl lengvai pasiekiamas tiek individualiu, tiek viešuoju transportu. Pastate taip pat integruoti sprendimai, skatinantys tvaresnį judumą – įrengtos dviračių saugyklos, persirengimo ir dušų erdvės.
Darbuotojų gerovei skiriamas dėmesys čia peržengia įprastus standartus. Verslo centre suformuotos erdvės fiziniam aktyvumui, poilsiui ir neformaliam bendravimui, o ketvirto aukšto terasoje įrengtas bėgimo takas tampa natūralia kasdienės rutinos dalimi.
Gyvą, miestietišką aplinką kuria „Hero“ pirmuosiuose aukštuose suplanuotos komercinės erdvės. Kasdieniams poreikiams svarbių paslaugų gausu artimiausioje verslo centro aplinkoje – prekybos, maitinimo, laisvalaikio ir kitų miesto infrastruktūros objektų.
„Hero“ išsiskiria ir tvariais, darbuotojų gerovei orientuotais sprendimais: pastate įrengtos pažangios vėdinimo ir mikroklimato sistemos, užtikrinančios aukštą oro kokybę, maksimaliai išnaudojama natūrali dienos šviesa, diegiami energiją taupantys sprendimai.
Būtent dėl tokių architektūrinių ir inžinerinių sprendimų studijos „Cloud architektai“ kartu su architektu Edmundu Stasiuliu suprojektuotas verslo centras „Hero“, kurį vystė bendrovė „Realco“, įvertintas aukščiausiu tarptautiniu tvarumo standartu – BREEAM („Building Research Establishment Environmental Assessment Method“) „Outstanding“ sertifikatu. Tokį įvertinimą Lietuvoje yra gavę vos keli komerciniai objektai.