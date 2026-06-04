Svajojate apie namų pokyčius? „Namų idėja su IKEA“ kviečia registruotis dalyvauti projekte

Šį rudenį TV3 eteryje pasirodys naujas, jau vienuoliktasis laidos „Namų idėja su IKEA“ sezonas, kuriame IKEA interjero dizainerių komanda kartu su laidos vedėju Leonardu Pobedonoscevu ir vėl keliaus po Lietuvą, ieškodama žmonių istorijų bei namų, kuriems reikalingi pokyčiai.
„Kiek skirtingų namų jau aplankyta ir pakeista – tikrai bent keliasdešimt. Ir visos šios akimirkos nesuvaidintos. Iki pat paskutinio momento nei namų šeimininkai, nei aš nežinome, ką išvysime atidarę duris. Dėl to mums visiems tai būna maloni staigmena. O kartais – ir tikras netikėtumas. Kai kurių epizodų herojams šiuos pokyčius suorganizuoja jų artimieji ar bendruomenės nariai“, – pasakoja L. Pobedonoscevas.
Pasak Mortos Bučinskienės, IKEA Interjero dizaino departamento vadovės, naujame televizijos laidos sezone visas dėmesys bus skiriamas namų, kuriuose kiekvienas gali jaustis savimi, kūrimui.
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„Nuolat domimės ir analizuojame, kaip savo namuose kasdien gyvena žmonės. Daugeliui namai – tai ne tik saugumo ir ramybės vieta, bet ir erdvė, kurioje gali skleistis jų pomėgiai, hobiai ir žaismingoji asmenybės pusė. Taigi, mūsų komandos užduotis šiemet bus padėti sukurti erdves, kuriose tilptų funkcionalumas, unikalus šeimininkų charakterį atspindintis interjeras ir tai, kas teikia didžiausią džiaugsmą. Kažkam tai galbūt muzikos instrumentai, kažkam – kolekcionuojami daiktai ar kuriami prisiminimai“, – sako M. Bučinskienė.
Per vienuolika sezonų „Namų idėja su IKEA“ atnaujino dešimtis Lietuvos gyventojams svarbių erdvių ir pasidalijo šimtais praktiškų interjero sprendimų. Pasak TV3 generalinės direktorės Lauros Blaževičiūtės, kasmet sulaukiama šimtų paraiškų iš žmonių, norinčių dalyvauti projekte.
„Tai įrodo, kad tokios laidos reikalingos – per visus šiuos metus ne tik atnaujinome dešimtis svarbiausių Lietuvos gyventojų erdvių, bet ir dalijomės patarimais bei kartu mokėmės, kaip jaukumą susikuri patiems: pradedant tvarkos palaikymu, baigiant spalvų parinkimų. Tą pratęsime ir naująjį sezoną nuo rudens“, – sako ji.
Naujų herojų istorijos ir jų namų pokyčiai televizijos žiūrovus pasieks spalį. Norintys registruotis dalyvauti laidoje, kad laidos kūrybinė komanda šiemet aplankytų galbūt kaip tik jų namus, jau gali pildyti registracijos anketą. Pildyti anketą iki birželio 14 d. galite čia.