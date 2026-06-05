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Paryžiuje – istorinis įvertinimas lietuvei: tokio apdovanojimo nėra gavęs nė vienas Baltijos šalių atstovas

2026 m. birželio 5 d. 10:41
Lietuvė pelnė vieną aukščiausių tarptautinių SPA ir viešbučių industrijos apdovanojimų Lietuvos vardas pirmą kartą įrašytas į pasaulinės SPA, viešbučių ir sveikatingumo infrastruktūros industrijos istoriją. Paryžiuje vykusiame prestižiniame renginyje „Forum HOTel&SPA“ lietuvei Eglei Rukšėnaitei įteiktas vienas svarbiausių šio sektoriaus apdovanojimų – „Red Diamond Award 2026“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Tai pirmas kartas, kai toks įvertinimas atitenka ne tik Lietuvos, bet ir visų Baltijos šalių bei Šiaurės Europos regiono atstovei.
„Red Diamond Award“ skiriamas profesionalams, kurie savo veikla daro reikšmingą įtaką tarptautinei SPA, viešbučių ir sveikatingumo industrijai, prisideda prie naujų standartų kūrimo, inovacijų diegimo ir kokybiškos infrastruktūros plėtros.
Šiemet Europoje buvo įteikti vos trys aukščiausi šios srities apdovanojimai. „Red Diamond“ apdovanojimas skirtas ryškiausiai metų sveikatingumo industrijos asmenybei.
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E. Rukšėnaitė yra bendrovės „E77 Hotel & Spa Development“ įkūrėja ir viena žinomiausių SPA bei viešbučių projektų kūrimo eksperčių regione. Per daugiau nei du dešimtmečius trunkančią veiklą ji su komanda prisidėjo prie daugiau kaip 50 SPA viešbučių ir sveikatingumo projektų įvairiose Europos šalyse.
Šiuose projektuose suplanuota daugiau kaip 1 000 SPA procedūrinių kabinetų, daugiau nei 6 500 viešbučių kambarių, per 50 tūkst. kvadratinių metrų specializuotų SPA erdvių ir daugiau kaip 600 tūkst. kvadratinių metrų bendros sveikatingumo bei svetingumo infrastruktūros.
Dalis projektų jau įgyvendinti Lietuvoje ir užsienyje, o ne vienas jų pelnė tarptautinius architektūros, svetingumo ir SPA industrijos apdovanojimus.
Pasak industrijos ekspertų, šis įvertinimas reikšmingas ne tik pačiai laureatei, bet ir visam regionui. Iki šiol nė vienas Baltijos šalių atstovas nebuvo pelnęs tokio lygio tarptautinio pripažinimo viešbučių, SPA ir sveikatingumo infrastruktūros srityje.
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