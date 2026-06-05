Žaliosios erdvės pastatuose tapo nauju statuso simboliu: investicijos sieka ir šimtus tūkstančių

Augalai tampa architektūros tęsiniu
„Per pastaruosius kelerius metus biofilinis dizainas – gamtos integravimas į pastatus – tapo vienu svarbiausiu biurų ir verslo centrų architektūrinės idėjos pagrindu. Augalai nebėra tik atskiri vazonai, pastatyti prie registratūros stalo. Jie tapo integruoto dizaino dalimi.
Tai ir baldai su specialiai augalams pritaikytomis funkcijomis, ir žaliosios sienos, kabančiais ar integruotais sodais“, – sako vienos didžiausių Baltijos šalyse apželdinimo sprendimus siūlančios įmonės „Hersc Flora“ B2B pardavimų vadovė Eglė Juozaitienė, kurios komanda kūrė ir Kauno verslo centro „Hermanas“ augalų salą.
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Pasak jos, kuo toliau, tuo labiau riba tarp architekto, statybininko ir augalų specialisto darbo nyksta. Yra tokių biurų, kuriuose biofilinis dizainas yra visos architektūrinės idėjos pagrindas, o įmonės į tokius sprendimus investuoja iš anksto, dar statybų etape.
„Jeigu anksčiau buvo įprasta įrengti biurą, verslo centrą, mažiausiomis sąnaudomis ir minimaliais sprendiniais, šiandien ši tendencija visiškai pasikeitusi. NT plėtotojai į augalus verslo centruose ir aplink juos investuoja šimtais tūkstančių eurų. Pavyzdžiui, kai žaliąsias erdves planuojame statybos etape, mes jau brėžiniuose integruojame automatines laistymo sistemas, planuojame specialų apšvietimą, projektuojame šaknų erdves balduose. Tai nebėra tiesiog gėlės vazonuose – tai gyvos, funkcinės ekosistemos“, – sako E. Juozaitienė.
Investicijos į vieno pastato apželdinimą siekia ir 120 000 eurų
„Nemunaičių“ verslo centre „Hermanas“ neseniai įrengta išskirtinė augalų sala, kurioje sukomponuotos 9 skirtingos augalų rūšys. Jos centre – interjero „vinimi“ tapęs, net 3 metrų aukščio elegantiškas kvapiosios aralijos medis.
„SBA Urban“ įmonės, plėtojančios verslo centrą, Nuomos vadovės Linos Mačiulės teigimu, sprendimas investuoti į integruotą vidinį sodą buvo priimtas norint sukurti maksimalią harmoniją su aplinka – pastatas stovi Nemuno krantinėje, apsuptas gamtos, todėl siekta tą patį organišką jausmą perkelti ir į vidų.
„Mūsų manymu, biuras yra įmonės vizitinė kortelė. Šiandien ji turi transliuoti ramybę, solidumą ir tvarumą. Tai yra vienas svarbiausių aspektų moderniems verslams. Rinkdamiesi naujas erdves aukščiausio lygio vadovai vertina ne tik kainą, kvadratus, aukštą, bet ir įvaizdį, reputaciją. Verslo centrai, kurie turi integruotus tvarius sprendimus – nuo žaliųjų erdvių iki infrastruktūros tvariam judumui – tokioje konkurencingoje rinkoje įgauna pranašumą“, – sako „Hermano“ nuomos vadovė L. Mačiulė.
Augalų sala buvo sukurta taip, kad smulkesni augalai sluoksniuotų želdinimą ir įneštų lengvumo, o didieji medžiai suteiktų erdvei prabangos, bet jos neapkrautų. Tai kuria subtilų balansą tarp modernios architektūros ir gamtos. O tai yra svarbu tiek verslo centrų darbuotojams, tiek ir lankytojams.
Augalų architektai pastebi ir kitą įdomią tendenciją – verslai augalus renkasi ne tik pagal išvaizdą, bet ir pagal žinutę, kurią nori perteikti. Pavyzdžiui, lauko erdvėse siekiama atspindėti lietuvišką gamtą, o interjeruose populiarėja skirtingų klimato zonų koncepcijos, kai atskiros biuro zonos apželdinamos imituojant Meksikos, Suomijos ar Italijos florą.
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