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Pirmas Aido Barkausko blynas: kaip aktoriui sekėsi montuoti laiptus?

2026 m. birželio 6 d. 14:06
Lrytas.lt
Vasara, siejama su atostogomis, kai kam reiškia patį darbymetį. Jokios laiptų montavimo patirties neturintis laidos „Viskas pamatuota“ vedėjas Aidas Barkauskas pasiryžo iššūkiui, kuris privers gerai paprakaituoti.
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Architektas Žilvinas atvers duris į objektą, kuriame šiuo metu montuojami pasagos formos laiptai ir papasakos apie visus darbų etapus.
Sužinosite, kaip pasirenkamos medžiagos, kuo metalo konstrukcijos yra geresnės už betono ir su kokiais sunkumais susiduria meistrai.
O po sunkių, 15 kilogramų sveriančių laiptų pakopų nešiojimo Aidas pasidalins patarimais, kaip išsialyvuoti savo namų terasą, kaip pasiruošti dangą darbams bei kokias priemones pasirinkti.
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Rodos, kad sprendimų įvairovė turėtų palengvinti mūsų pasirinkimus, bet neretai juos apsunkina.
Tai itin dažna problema renkantis langų uždengimo sprendimus, tokius kaip roletai, žaliuzės, gaminamos iš medienos, aliuminio bei kitų medžiagų.
„Reikia rinktis individualiai. Labai sunku rasti vieną šabloną ir viską daryti pagal jį“ – teigia šios srities ekspertas Ignas Vaitiekūnas.
Tačiau jis suteiks naudingos informacijos, kuri gali išties palengvinti pasirinkimą.
Sužinosite, kaip vyksta langų uždengimo sprendimų gamyba, kokias funkcijas jie gali atlikti bei kaip išvengti įvairių problemų, tokių, kaip dėl žaliuzių neatsidaranti spintelė.
Aido Barkausko triūsas montuojant laiptus, terasos alyvavimo patarimai bei naudinga informacija apie langų uždengimo sprendimus – jau šį sekmadienį 10:00 val. laidoje „Viskas pamatuota“ per „Lietuvos rytas“ televiziją.
interjero detalėsmeistro patarimaiLietuvos ryto televizija
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