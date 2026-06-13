Mitai apie ŠVOK sistemas: Ar tinkamai naudojamas kondicionierius gali sukelti peršalimą?

Bet ar tikrai elektros instaliacija, kaip sako Aidas, yra siaubūnas? Turint reikiamas žinias ir patirtį – tikriausiai ne. Sužinosite, nuo ko reikėtų pradėti, kas vyksta skirtingų darbų etapų metu bei kokias klaidas dažniausiai daro žmonės. O taip pat laukia naudinga informacija apie tai, kaip prižiūrėti savo namų elektros instaliaciją, kad nekiltų gedimų ar, dar blogiau, gaisro rizikos. Padirbėjęs viename objekte, Aidas Barkauskas papasakos, kaip galima patiems susimontuoti glaistymo kampus: padės pasirinkti medžiagas, nuosekliai pademonstruos darbų eigą bei rezultatą.
ŠVOK sistema – tai trumpinys, reiškiantys šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinę sistemą namuose. Šios srities ekspertas Ignas teigia, kad be tokios sistemos name gyventi neįmanoma. Jis papasakos, kuo ŠVOK sistema svarbi, į ką svarbu atkreipti dėmesį prieš imantis įrengimo darbų, kiek užtrunka įrengimas bei paneigs sklandančius mitus.
Patarimai namų meistrams ir svarbiausia informacija apie elektros instaliacijos montavimo darbus bei ŠVOK sistemas – jau šį sekmadienį 10 val. laidoje „Viskas pamatuota“ per „Lietuvos rytas“ televiziją.