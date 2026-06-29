Viešųjų erdvių rūbinė – kaip vizitinė kortelė

Švedų ergonominių baldų gamintoja, kompanija „AJ Produktai“ sukūrė modulinę baldų sistemą rūbinėms, leidžiančią formuoti estetišką, jaukią ir tvarkingą aplinką patalpoje, kuri yra kiekvienos viešos vietos vizitinė kortelė. Ją pirmiausia aplanko ir svečiai, ir nuolatiniai naudotojai.
Baldų sistema ENTRY skirta saugiai laikyti asmeninius daiktus, avalynę ir drabužius viešose vietose. Ją sudaro kabinami ant sienos bei pastatomi baldų moduliai, lengvai pritaikomi pagal turimą plotą, kuriamą interjerą ir poreikius. Tinka ir mažoms, ir didelėms patalpoms.
„Viena priežasčių, dėl kurios interjerų kūrėjai renkasi mūsų baldus yra ta, kad įsigijus bet kurį baldą jį galima prisitaikyti individuliai pasirenkant papildomus priedus. Jie suteikia baldui papildomą funkcionalumą, jis tampa patogesniu. Tokiu pat principu yra sukurta ir ENTRY, kurią ir vadiname ne baldų serija, bet moduline sistema, pasižyminčia geru skandinavišku dizainu, iki smulkmenų apgalvotu funkcionalumu, tvirtumu, kokybe“, – pasakojo kompanijos padalinio Lietuvoje, UAB „AJ Produktai“ generalinė direktorė Eglė Gasiūnienė.
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Sistema gaminama iš metalo ir medienos, galima rinktis vieną madingą spalvą arba jas derinti tarpusavyje.
Nesikaupia purvas ir vanduo
Naudojant priedus tas pats baldas gali būti arba pastatomas, arba kabinamas ant sienos, sutvirtinamas, moduliai jungiami tarpusavyje. Kaip kad kompaktiškas stovas su penkiomis lentynomis batams sudėti. Taip pat yra ir laisvai pastatomas stovo variantas. Batų lentynoje nesikaupia nei vanduo, nei nešvarumai, nes nuteka ir nubyra į po ja esantį padėklą. Lengva išvalyti ir palaikyti švarą.
Jei norisi batus paslėpti ir užrakinti, gamintojas siūlo elegantišką spintą ir trijų pastelinių spalvų užrakinamų metalinių durelių pasirinkimą – šviesiai mėlynos, pilkos ir žalsvos, arba medinių, ąžuolo ir beržo. Tokioje spintoje galima saugiai palikti ne tik batus, bet ir kitus nedidelius daiktus, rankinę, telefoną, raktus.
Durelių užrakto tipą galima pasirinkti iš siūlomų kelių variantų. Šią spintą taip pat galima arba pastatyti prie sienos, arba pakabinti, arba laisvai statyti patalpoje ir naudoti kaip priemonę erdvės skaidymui į atskiras zonas. Tokiu atveju spinta yra dvipusė. Modulius galima derinti tarpusavyje atsižvelgiant į interjero sumanymą, patalpos planą. Po spintelėmis irgi yra padėklai purvui ir vandeniui surinkti.
Bet kada galima papildyti arba pakeisti
Drabužiams pasikabinti skirtas modulis turi suoliuką, užrakinamas spinteles ir lentynas virš jų. Spintelių kabinimo aukštį galima reguliuoti. Tai ypač aktualu vaikų darželiuose, mokyklose, nes galima pritaikyti vaikams pagal jų ūgį.
Modulių įvairovė yra tokia plati, kad juos naudojant galima susikurti unikalų interjerą. Patikimo gamintojo pranašumas yra dar ir tas, kad esant poreikiui bet kada galima pasipildyti turimą rūbinę tos pačios serijos baldais arba, esant poreikiui atnaujinti jo dalis, dureles, padėklus po lentynomis, pačias lentynas. Tai ypač aktualu įmonėms, kurios atsinaujindamos nori išlaikyti tą patį interjero dizainą.
Kompanijos baldams suteikiama 7 m. garantija. Užsakyti gaminiai iš sandėlių Švedijoje atkeliauja per 3–5 darbo dienas. „Jei reikia pagalbos kuriant interjerą, mūsų konsultantai tai daro nemokamai, pataria, padeda pasirinkti baldus pagal poreikius, jei reikia parengia vizualų projektą, sąmatą. Lietuvoje „AJ Produktai“ ne tik parduoda baldus. Esame tam, kad jums padėtume“, – sakė E. Gasiūnienė.
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