Ilgaamžis vaiko kambario interjeras: nuo pirmųjų žingsnių iki paauglystės

Erdvė, kuri atsiskleidžia per detales
Įrengiant kambarį mažiesiems, dažnai susigundoma tam tikra tema: tapetai su fėjomis ar automobiliais, kilimai su džiunglių gyventojais ir pan. Visgi tai nėra ilgalaikis sprendimas. Kaip pastebi interjero dizainerė, vaikui sulaukus 3–4 metų, kambaryje neretai prasideda permainos. Jų metu stengiamasi rinktis ramesnius tonus ir subtilesnius baldus, nes vaiko poreikiai bėgant metams itin greitai keičiasi. D. Pajedaitė-Krasauskienė pabrėžia: „Būtent patys žaislai, o ne atskiri interjero sprendimai tampa pagrindiniais erdvės dekoro elementais.“
Dėl šios priežasties renkantis daiktų laikymo sprendimus verta pagalvoti ir apie atviras lentynas. Jose galima eksponuoti įvairius konstruktorius, minkštus žaislus ar kitus širdžiai mielus ir kambariui charakterio suteikiančius daiktus. Nors bėgant metams žaislus gali pakeisti knygos, stalo žaidimai ar draugų nuotraukos, pats baldas ir toliau išlieka patogus bei ilgaamžis.
Kelios asmenybės viename kambaryje
Papildomas iššūkis kyla tuomet, kai viename kambaryje gyvena keli vaikai. Skirtingi pomėgiai, norai ir įpročiai turi susilieti į bendrą, harmoningą erdvę, kurioje kiekvienas vaikas vis tiek jaustų savitumą. Dizainerė pastebi, kad tai dažnai bandoma pasiekti pasirenkant skirtingas lovas ir asmeninės erdvės baldus: „Tokiais atvejais estetiškai atrodo to paties stiliaus ir medžiagiškumo baldai. Kai atkartojamos spalvos ir faktūros, kambarys atrodo mažiau apkrautas.“
Kalbant apie miego zoną, dviaukštės lovos, nors ir atrodo sumanus pasirinkimas, vis tik yra gana trumpalaikis. Augantys vaikai vis dažniau išreiškia norą turėti atskirą, suaugusiųjų baldus primenančią miego erdvę, todėl kur kas ilgaamžiškesnis sprendimas yra planuoti 120–140 cm pločio lovas.
Ne mažiau svarbu kiekvienam vaikui sukurti ir asmeninę mokymosi erdvę. Atskiri rašomieji stalai leidžia lengviau suformuoti individualius poreikius atliepiančią darbo vietą bei sumažina trintį, jei jais naudotis norėtųsi vienu metu. „Be to, siekiant palaikyti tvarką, būtina numatyti stalčių segmentus. Rinkitės arba stalus su stalčiais, arba atskiras nedideles spinteles, glaudžiamas po stalu“, – priduria dizainerė D. Pajedaitė-Krasauskienė.
Atsinaujinimas be didelių investicijų
Norint atnaujinti vaiko erdvę, nebūtina planuoti didelio biudžeto – tam dažnai užtenka tikslingų pokyčių, kuriuos dizainerė rekomenduoja pradėti nuo esamų daiktų revizijos. Vaikai greitai išauga žaislus, o jų sandėliavimas ten, kur erdvės ir taip trūksta, tik sukelia vizualinį triukšmą.
Atlaisvinus kambarį, dizainerė D. Pajedaitė-Krasauskienė pataria kritiškai įvertinti likusių daiktų funkciją: „Kartais kambarys įgauna visiškai kitą veidą tiesiog pakeitus išaugtą vaikišką staliuką ar kėdę bei patiesus naują, paaugusio vaiko poreikius atitinkantį kilimą.“
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Kitas nemokamas būdas transformuoti kambarį – baldų perstumdymas. Tai leidžia pačiam vaikui išreikšti savo individualumą ir kūrybiškai organizuoti asmeninę erdvę. Tiesa, dizainerė primena, kad apie šią laisvę verta pagalvoti dar būsto įrengimo etape: „Kambario kampuose naudinga iš anksto numatyti papildomus elektros lizdus bei universalesnes apšvietimo vietas. Tuomet vėliau, perstumiant rašomąjį stalą ar lovą, nekils jokių techninių kliūčių.“
Įrengti vaiko kambarį taip, kad jo nereikėtų iš esmės remontuoti kas kelerius metus, yra finansiškai sumanus ir praktiškas žingsnis. Neutrali bazė ir „Baldai1.lt“ asortimente esantys baldai padeda sukurti erdvę, kurioje atsiskleidžia vaiko kūrybiškumas. Svarbiausia – nepamiršti, kad kambarys turi atitikti ne trumpalaikes madas, o besikeičiančius vaiko poreikius, kartu suteikiant jam saugumo, privatumo pojūtį bei erdvės augti.
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