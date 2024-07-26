Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
BūstasInterjeras

Prasideda balsavimas už gražiausius interjerus – išsirink savo „Mano erdvę 2025“!

2025 m. spalio 11 d. 07:06
Lrytas.lt
Nuo spalio 11 dienos naujienų portale Lrytas prasideda viešas balsavimas už labiausiai patikusį interjerą interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“.
Daugiau nuotraukų (1)
Visi portalo skaitytojai galės peržiūrėti konkursui pateiktus interjerus, atrasti juos kūrusius architektus ir balsuoti už tą, kuris įkvepia labiausiai.
Daugiausiai balsų surinkęs projektas pelnys „Skaitytojų favorito“ apdovanojimą, kuris bus įteiktas lapkričio 26 dieną vyksiančioje apdovanojimų ceremonijoje Dūmų fabrike, Vilniuje.
„Norime, kad šiemet „Mano erdvė“ būtų ne tik konkursas profesionalams, bet ir įdomi platforma žmonėms, kurie domisi interjeru. Juk namai – tema, artima kiekvienam“, – sako konkurso koordinatorė Inga Junčienė.
Todėl šiemet visi interjero entuziastai kviečiami į praktinę konferenciją, kuri prasidės apdopvanojimų dieną, 14 valandą. Joje – patys aktualiausi klausimai ir atsakymai, kaip ir kas gali sukurti savą erdvę.
Na, o balsuoti už jau sukurtas kviečiame nuo spalio 11 iki spalio 23 dienos ČIA.
InterjerasLrytas.ltLietuvos architektų sąjunga
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.