Prasideda balsavimas už gražiausius interjerus – išsirink savo „Mano erdvę 2025“!

Visi portalo skaitytojai galės peržiūrėti konkursui pateiktus interjerus, atrasti juos kūrusius architektus ir balsuoti už tą, kuris įkvepia labiausiai.
Daugiausiai balsų surinkęs projektas pelnys „Skaitytojų favorito“ apdovanojimą, kuris bus įteiktas lapkričio 26 dieną vyksiančioje apdovanojimų ceremonijoje Dūmų fabrike, Vilniuje.
„Norime, kad šiemet „Mano erdvė“ būtų ne tik konkursas profesionalams, bet ir įdomi platforma žmonėms, kurie domisi interjeru. Juk namai – tema, artima kiekvienam“, – sako konkurso koordinatorė Inga Junčienė.
Todėl šiemet visi interjero entuziastai kviečiami į praktinę konferenciją, kuri prasidės apdopvanojimų dieną, 14 valandą. Joje – patys aktualiausi klausimai ir atsakymai, kaip ir kas gali sukurti savą erdvę.
Na, o balsuoti už jau sukurtas kviečiame nuo spalio 11 iki spalio 23 dienos ČIA.
