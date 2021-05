Anot eksperto, kalbant apie Lietuvą, vietos, kur parduodamas brangiausias NT, nesikeičia jau daug metų: tai – Vilniaus ir pajūrio regionai, tiksliau Vilniaus miestas, Palanga ir Neringa.

Vertinant, kiek pirkėjai apskritai sumoka už būstą, praėjusiais metais Neringoje už kv. m buvo sumokėta 2400 eurų. Vilniuje šis skaičius – daugiau kaip 1700. Palangoje –maždaug 1400 eurų.

Žiūrint statistiškai, atrodo, kad kainos Neringoje daug didesnės nei kitur. Bet reikia prisiminti, kad Neringoje nėra tipinio būsto, kurio yra Vilniuje, ir kuris sumažina vidurkį, ten parduodamas tik brangus NT. Kalbant apie pačias aukščiausias kainas, kol kas lyderiauja sostinė.

Čia už būstą sumokama aukščiausia bendra suminė kaina. Praėjusiais metais buvo pasiektas visų laikų rekordas – naujos statybos projekte „Misionierių soduose“ už 400 kv. m ploto butą su daline apdaila sumokėta 2,4 mln. eurų.

Pats būsto plotas įspūdingas, būtų sudėtinga surasti didesnio ploto butą. Tokios sumos niekur kitur nesurasime: nei Neringoje, nei Palangoje. Visgi tai nėra pats brangiausias kada nors parduotas butas Lietuvoje. Jis rikiuojasi trečioje vietoje.

Tiesa, patys brangiausi butai taip pat buvo parduoti Vilniuje. Visų laikų brangiausias butas Senamiestyje, Gaono gatvėje, kainavo beveik 3 mln. eurų. Antroje vietoje – butas Gedimino prospekte, parduotas už 2,5 mln. Tai buvo įspūdingo ploto butai. Abu jie parduoti 2007–2009 metais.

Prieš finansinę krizę Klaipėda buvo brangiausių miestų trejetuke. Vėliau uostamiestyje NT kainos nukrito, Klaipėdos būsto rinka taip ir neatsigavo. Kaune, anot R.Reginio, įspūdingų rekordų nepamatysime, bet ten kainos atskirais atvejais siekia daugiau kaip 3 tūkst. eurų už kv. m.

Kaunui ir Klaipėdai šios sumos jau yra didelės. Norint pasiekti didesnius skaičius, turi būti atitinkama naujų projektų pasiūla. Tai, ką matome Neringoje, Palangoje ar Vilniuje. Pavyzdžiui, „Misionierių soduose“ parduoti 6 ar 7 butai, kurių kaina viršija milijoną eurų. Daugiau panašių projektų Lietuvoje nėra.

Pašnekovas mano, kad Klaipėdos NT rinka atsigaus, bus pasiūlyta išskirtinių projektų, tokių, kurių nebuvo pastaruosius dešimt metų. Kaunas taip pat turi iškirtinių naujos statybos projektų potencialą. Su Vilniumi viskas aišku: kiek pastatysi, tiek ir nupirks.

Ar rekordai fiksuojami pirminėje, ar antrinėje rinkoje taip pat priklauso nuo regiono. Ten, kur didelė naujų projektų pasiūla, dominuoja pirminė rinka. Pavyzdžiui, Vilniuje, užpernai ir pernai santykis buvo toks: pirminėje rinkoje brangiausių butų buvo parduota apie 60 proc., 40 proc. liko antrinei rinkai.

Jei didesnių naujų projektų nėra, dominuoja antrinė rinka. Šiuo metu Nidoje vystomas projektas, kuris taip pat pretenduos į brangiausių sąrašą. Skaičiuojant kv. m kainą, jis konkuruos su „Misionierių sodais“. NT ekspertas juokavo, jog projekto kainos auksinės, jis pretenduoja tapti brangiausiu NT projektu Lietuvoje.

Palangoje potencialo augti daug, netrūksta besitikinčių parduoti NT už 5000–6000 eurų už kv. m, kalbama, jog ir didesnėmis kainomis. Kainos šiame kurorte paaugo jau nemažai, jei kainos lenktų Vilnių logikos būtų nedaug. Kitaip Neringoje, kur pasiūlos nėra daug. Palangoje pasiūlos bus, bet ir konkurencija bus nemaža.

Didžiausias kainas lemia būsto išskirtinumas. Būstas, kurio analogų Lietuvoje nelabai yra, gali būti parduotas už išties įspūdingas sumas. Išskirtinis objektas – istorinis pastatas Senamiestyje, viršutiniame aukšte, didelio ploto būstas. 60–70 kv. m nėra pirkinys, kuris džiugintų pirkėją, pasiryžusį sumokėti didžiulę sumą. Vilniuje – ir daugiau kaip 7 tūkst. už kv. m.

Būsto įrengimas, anot pašnekovo, yra svarbus, būna, kad pirkėjas sumoka daugiau už įrengtą būstą, tačiau tik įsigijęs keičia visą apdailą. Jam reikėjo tik sienų, vaizdo pro langą ir projekto.

Kalbant apie ilgalaikę brangaus būsto nuomą, kalbėti reikia tik apie Vilnių. Tokius būstus nuomojasi aukščiausio lygio vadovai, diplomatai, ambasadoriai. Tokioje rinkoje nelengva dirbti, nes lūkesčiai ir pasiūla skiriasi.

Nuomotojų galimybės nėra beribės, sutinkama mokėti kaina per maža tam, ko tikimasi iš būsto. Norima išsinuomoti labai prabangų būstą už 2–2,5 tūkst., kas yra per mažai. Būna ieško erdvaus būsto naujame projekte, tačiau tokie butai perkami gyvenimui, pirkti tokį būstą, įrengti nuomai neracionalu, nes už nuomą nebus mokama tiek, kad būtų verta, grąža būtų per maža.