Naujajame keturių aukštų priestate bus įrengtos patalpos kavinei, viešbučio kambariai, konferencijų salė ir Lenkijos televizijos „TVP Wilno“ studija bei biuro erdvės. Įgyvendinant projektą taip pat bus įrengta požeminė automobilių stovėjimo aikštelė.

Rekonstrukcijos metu bendrasis Vilniaus lenkų kultūros pastato plotas bus išplėstas nuo 6 tūkst. kv. m iki daugiau kaip 10 tūkst. kv. m. Atliekant darbus taip pat bus sutvarkyta ir atnaujinta šalia pastato esanti teritorija, joje bus įrengtos papildomos automobilių stovėjimo vietos.

Pirmajame Vilniaus lenkų kultūros namų priestato aukšte įsikurs kavinė, o antrojo aukšto patalpas užims viešbutis. Trečiajame aukšte bus įrengta universalios paskirties konferencijų salė, o ketvirtajame – erdvės biurams ir moderniai 100 kv. m TV studijai.

„Vilniaus lenkų kultūros namuose įsikurs Lenkijos televizija, kuriai reikalingos papildomos patalpos studijai ir biuro erdvėms. Be to, dabartinėse patalpose yra įsikūrę daugiau kaip 30 visuomeninių organizacijų, kurios plečiasi, vykdo aktyvią veiklą, organizuoja renginius, todėl mūsų šiuo metu turimų patalpų jau nebepakanka. Dėl to nuspręsta jas praplėsti statant naują priestatą“, – sako Vilniaus lenkų kultūros namų direktorius Artur Liudkovski.

Anot A. Liudkovski, aktyvi Naujamiesčio rajono plėtra išryškino ir automobilių statymo problemą, todėl statant priestatą bus įrengta požeminė automobilių stovėjimo aikštelė.

Rangovas priestato statyboms atrinktas tarptautinio konkurso metu. Jame dalyvavo Lenkijos ir Lietuvos įmonės, o įvertinus kokybės ir kainos kriterijus buvo pasirinkta bendrovė „YIT Lietuva“.

„Vilniaus lenkų kultūros namai yra svarbus Lietuvos lenkų bendruomenės kultūrinio gyvenimo centras. Džiaugiamės, kad savo patirtimi ir kompetencijomis rangos srityje šio centro veiklai galėsime suteikti patogias, modernias ir bendruomenės poreikiams pritaikytas erdves“, – sako „YIT Lietuva“ vadovas Kęstutis Vanagas.

Vilniaus lenkų kultūros namų priestato projektą parengė bendrovė „Statybos inžinierių konsultantų biuras“. Priestato architektas – Miroslaw Szejnicki. Vilniaus lenkų kultūros namų projektą planuojama užbaigti 2023 metų pirmąjį ketvirtį.

Vilniaus lenkų kultūros namai buvo įkurti 2001 metais. Vienos didžiausių lenkų institucijų Lietuvoje tikslas – lenkų bendruomenės kultūrinio gyvenimo organizavimas.