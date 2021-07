6 aukštų Raudondvario pilies name iš viso bus įrengti 54 dviejų-keturių kambarių butai, kurių plotas sieks 42-86 kv.m. . Tuo metu 6 aukštų Minijos upės namas išsiskirs itin erdviais 120-180 kv. m ploto butais. Šiame name bus įrengta vos 17 išskirtinių keturių kambarių butų. Abiejų namų butai turės erdvius balkonus arba terasas, o Minijos upės name bus sumontuoti dideli mediniai kaustyti langai iki grindų. Minijos upės name taip pat bus įrengtos 3 komercinės paskirties patalpos, kurių plotai sieks 53-60 kv. m.

Minijos upės namas statomas vienoje patraukliausių Piliamiesčio vietų – visai šalia Neries upės kranto, todėl beveik iš visų jo butų atsivers išskirtiniai vaizdai į upę, santaką ir kitapus esantį Senamiestį su Kauno pilimi. Siekiant maksimaliai išnaudoti šį privalumą namo butų kampiniai langai bus išgaubti. Tai suteiks ypatingą erdvės pojūtį ir leis nevaržomai grožėtis Kauno panorama.

Raudondvario pilies namo konstrukciniai, architektūriniai bei inžineriniai sprendiniai yra analogiški pritaikytiems šiuo metu baigiamame statyti Norviliškių pilies name. Jo butai savo išplanavimu, dydžiais, kaina buvo labai patrauklūs. Šiuo metu name likęs tik vienas neparduotas butas.

„Naujam gyvenimui prikeltoje teritorijoje įsikūręs Piliamiestis jau spėjo tapti viena iš Kauno vizitinių kortelių, o gyventojų susidomėjimas galimybėmis čia įsikurti nemažėja. Ypatingai domimasi didesniais butais su į upę atsiveriančiais vaizdais. Dėl to viename iš naujai statomų namų bus įrengiami tik didesnio ploto butai, kurių paklausa projekte yra išties didelė“, – sako „YIT Lietuva“ vadovas Kęstutis Vanagas.

Jo pastebėjimu, gyventojai nori gyventi patogiai ir erdviai, todėl pastaruoju metu ieško butų su dviem vonios kambariais, erdvesnėmis svetainėmis, atskiromis nišomis drabužinei. Be to, norima erdvesnių miegamojo kambarių. Beveik kas antras pirkėjas, K. Vanago teigimu, domisi elektromobilių įkrovimo stotelėmis. Tai, anot jo, rodo augantį gyventojų dėmesį tvarumui ir aplinkosaugai – aspektams, kurie taip pat yra itin svarbūs ir projekto vystytojai. Įgyvendindama būsto projektus skaičiuoja pastatų statybos proceso CO2 pėdsaką ir ieško sprendimų jam mažinti.

Architekto Tomo Kriaučiūno suprojektuotuose A+ energinio naudingumo klasės namuose bus įrengtas efektyvus centrinis kolektorinis grindinis šildymas ir rekuperacijos sistema. Po Raudondvario pilies namu bus įrengta 56, o po Minijos upės namu – 26 vietų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Pastarojoje bus sudaryta galimybė įsirengti elektromobilių įkrovimo stoteles.

Piliamiesčio projektas garsėja dėmesingumu aplinkai ir rekreacinėms erdvėms, todėl ir naujuosius namus sups poilsio zonos su išskirtiniais apželdinimo sprendimais. Šalia bus suformuota jauki pušų alėja. Prie namų taip pat bus įrengtos įdomų ir saugų vaikų laisvalaikį užtikrinančios žaidimų aikštelės. Teritorijoje nutiesti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengti suoliukai, o Neries pakrantėje – apžvalginis amfiteatras su vaizdu į Kauno senamiestį ir pilį. Piliamiesčio kvartale taip pat išsaugotas ramią gamtos užuovėją suteikiantis senasis Brastos pušynas.

K. Vanago teigimu, šiuo metu Kaune išties jaučiamas aukštos klasės gyvenamųjų namų centrinėje miesto dalyje trūkumas.

Viena iš Piliamiesčio populiarumo tarp būsto pirkėjų priežasčių neabejotinai yra unikali jo vieta. Iš Piliamiesčio ranka pasiekiamas kitapus Neries esantis Kauno senamiestis su išvystyta paslaugų infrastruktūra, pramogomis, kultūra ir kokybiško laisvalaikio galimybėmis.

Susisiekimas su Kauno senamiesčiu ir kitomis miesto dalimis taps dar patogesnis atlikus numatytus infrastruktūros plėtros darbus – šiuo metu yra rekonstruojamas Piliamiestį ir senamiestį jungiantis Petro Vileišio tiltas. Šalia kvartalo taip pat planuojama pastatyti naują pėsčiųjų tiltą per Nerį.