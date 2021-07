Projekte numatomi 1–4 kamb., 27–82 kv. m butai, kurių didžiausią dalį sudarys populiariausi – 2 kamb. būstai, o bendras jų plotas bus apie 6 000 kv. m. Požeminėje saugykloje projektuojama apie 140 automobilių parkavimo vietų. Investicijos į projektą viršys 8,6 mln. eurų.

„Tai yra patraukli bei daug potencialo turinti besivystanti lokacija, su arti esančia gerai išplėtota aplinkinių mikrorajonų infrastruktūra, patogiu susisiekimu ir turinti išraiškingų gamtos prieskonių. Projekto sklypas ribojasi su natūraliu mišku – Visorių parko dalimi, kuris jau dabar yra mėgstamas ten gyvenančių žmonių. Esame įsitikinę, kad projektas bus įdomus tiek esamiems Visorių ar aplinkinių rajonų gyventojams, tiek visiems šios lokacijos privalumus įvertinsiantiems klientams“, – sako bendrovės direktorius Mantas Galdikas.

Aplink planuojamą projektą, anksčiau industrializuotoje teritorijoje, kuriasi naujos statybos daugiabučių gyvenvietė. Statybos būsimajame projekte neužtruks – jį planuojama pastatyti vienu etapu. Mažiau nei kilometro atstumu driekiasi Ateities, Geležinio Vilko gatvės, yra viešojo transporto stotelė, švietimo, prekybos ir pramogų vietos, o sklypas ribojasi su Visorių parko dalimi.

Išsamiai dabar kuriamą projekto idėją ir privalumus planuojama pristatyti netrukus po jo viešinimo, kai bus pritarta pagrindiniams architektūriniams sprendiniams.

„Vilniuje šiuo metu labai trūksta kokybiškų būstų pasiūlos, todėl auga kainos, o pirkėjams tenka rinktis iš likučių. Esame išvystę daugybę išskirtinių, patrauklių projektų, todėl tikime, kad ir šis pagerins asortimento sostinėje situaciją“, – kalba M. Galdikas.

Pirmasis šių metų pusmetis Vilniuje buvo aktyviausias per visą istoriją: per šešis mėnesius mieste rezervuoti 4 829 butai ir kotedžai, tuo tarpu sandėlis (parduodamų butų ir kotedžų skaičius) susitraukė nuo 4 877 iki vos 3 898 būstų. Vertinant vidutinį šių metų pardavimų tempą, šis skaičius būtų realizuotas per mažiau nei 5 mėn.