Skundais apipilti sostinės NT vystytojai: labiausiai kenčia šio namo butų pirkėjai

Gyvenamąjį projektą „Žvėryno parkas“, plėtojamą Vilniaus Latvių g. 55 A, „Galio Group“ pradėjo statyti praėjusių metų pradžioje, o po kelių mėnesių statybos darbai bus užbaigti. Tačiau vieno fizinio asmens piktnaudžiavimas teise daliai pirkėjų apsunkino anksčiau patvirtintas butų kreditavimo sąlygas.

Senatis pradelsta, reikalavimai nepagrįsti

Šių metų sausį ir balandį „Galio Group“ gavo fizinio asmens Artūro Subačiaus ieškinius, pateiktus Vilniaus miesto apylinkės teismui, kuriais ginčijami daugiabučio namo ir jam priklausančio požeminio inžinerinio statinio statybą leidžiantys dokumentai.

Ieškiniu Artūras Subačius prašo pripažinti statybą neteisėta, nes, esą, statinių dalys yra per arti gretimo sklypo ribos, todėl reikalingas šio žemės sklypo savininkų – tame tarpe ir ieškovo – sutikimas. Tokiu būdu Artūras Subačius, matomai, siekia, kad vystytojas derėtųsi su juo dėl galimybės statyti.

Tačiau plėtojant „Žvėryno parką“, vystytojas, siekdamas išvengti nesusipratimų, iš anksto konsultavosi su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, todėl statybos leidimai buvo išduoti laikantis visų procedūrų, o atstumai pilnai atitinka galiojantį teisinį reglamentavimą.

Šiuo atveju įdomu, kad anksčiau dėl to paties ieškinį buvo padavusi daugiabučio namo, kuriame gyvena ir pats Artūras Subačius, bendrija, tačiau bylos eigoje visų savo reikalavimų atsisakė. Abu minėtus ieškinius Artūras Subačius pateikė jau po to, kai bendrija ieškinio reikalavimų atsisakė ir dar praleidęs įstatymuose įtvirtintus senaties terminus. Dėl to ieškiniai turėtų būti atmesti.

„Mano nuomone, ieškovas veikia piktavališkai – ieškiniai pateikti nepaisant senaties terminų, bet tokiu metu, kad byla labiausiai pakenktų plėtotojui. Jeigu ieškiniai būtų pateikti laiku, prieš statybos pradžią, teismas jau būtų priėmęs sprendimą ir problemų nebebūtų. Panašu, kad šio žmogaus visai nedomina pati byla, o vienintelis jo tikslas – įvelti į ilgai trunkantį teisminį ginčą, sukurti vystytojui kuo daugiau teisinių kliūčių ir, matyt, pasipinigauti mainais į tai, kad jis atsiims ieškinius.

Mano manymu, tai yra reketas, kuris seniai išguitas iš kitų verslo sričių, tačiau vis dar klesti NT plėtros sektoriuje. Mes ne pirmi ir ne paskutiniai NT plėtotojai, susiduriantys su panašiais veikėjais. Manome, kad atėjo laikas atsikratyti reketo mūsų versle ir atskleisti visuomenei tokius atvejus, nes viešumas kol kas yra efektyviausia priemonė pažaboti tokius piktybinius veiksmus mūsų sektoriuje“, – kalba Diana Dominienė, „Galio Group“ valdybos pirmininkė.

Daugiausia nepatogumų – butų pirkėjams

Abu Artūro Subačiaus ieškiniai sujungti į vieną bylą, kurios nagrinėjimas dar nėra prasidėjęs ir jau dabar akivaizdu, kad jis užtruks ilgiau nei metus. Tai reiškia, kad užbaigus statybas ir atėjus terminui sudaryti su butų pirkėjais notarines pirkimo-pardavimo sutartis, „Galio Group“ objektyviai negalės pirkėjams pateikti garantijos – kaip yra įsipareigojusi, jog nėra teisme nagrinėjamų bylų, susijusių su „Žvėryno parko“ projektu. Bankai tai automatiškai fiksuoja kaip riziką, dalis kredito įstaigų tokios rizikos netoleruoja todėl kai kurie pirkėjai susidūrė su finansavimo problemomis.

Be to, preliminarioje butų pirkimo-pardavimo sutartyje numatyta, kad atsiradus aplinkybėms, kai ginčijami dokumentai susiję su pastato statyba arba jo užbaigimu, tiek pirkėjas, tiek plėtotojas gali vienašališkai nutraukti preliminarią sutartį.

„Nors sutarčių nutraukimas mums finansiškai nepakenktų, visus pirkėjus asmeniškai informavome ir pabrėžiame, kad mes neketiname patys inicijuoti nei vienos preliminarios sutarties nutraukimo. Mums labai apmaudu, kad mūsų klientai susidūrė su tokiais nepatogumais dėl vieno, mūsų manymu, piktavalio asmens veiksmų – žmonės jau užsisakė apdailos medžiagas, baldus, pradeda įsirenginėti būstus“, – kalba D. Dominienė.

Efektyviausia priemonė – viešumas

Mindaugas Statulevičius, LNTPA prezidentas sako, kad jokia paslaptis, jog NT rinkoje yra „profesionalių skundikų“, išmanančių statybų teisę ir teisminius procesus, kurie išsirenka projektus, išlaukia momento, kada bylinėjimasis plėtotojui pridarytų daugiausiai žalos ir mėginančių iš to uždirbti teikiant nepagrįstus ieškinius teismui ir juos atsiimant mainais į užmokestį iš plėtotojo arba anonimiškai skundžiant procedūras atsakingoms valstybinės priežiūros institucijoms.

„Tokius veiksmus drąsiai galima įvardinti reketu ir tai yra opi problema mūsų sektoriuje. Manau, kad ji turėtų sulaukti daugiau valstybės dėmesio ir platesnės diskusijos, kaip galima tobulinti teisinę bazę ir kaip efektyviau naudoti šiuo metu turimus įrankius, kad toks piktnaudžiavimas būtų užkardytas.

Toks reketas, naudojant teismų sistemą bei valstybės institucijas kaip įrankius neteisėtam pasipelnymui, kenkia ne tik verslui. Tai žalinga pačiai valstybei, nes švaistomi jos resursai ir diskredituojama teisinė sistema. Tai kenkia ir tikrosioms bendruomenėms, kurios iš tiesų gina viešąjį interesą, siekia atviro dialogo keliu pagerinti plėtojamus projektus ir miesto aplinką“, – teigia M. Statulevičius.

Pasak LNTPA prezidento, labai svarbu, kad NT plėtotojai tokius atvejus spręstu teisiniu keliu, drąsiai viešintų piktnaudžiavimo atvejus bei ieškovus, kurie mėgina pasipelnyti reketuodami verslą.

„Trumpesnėje perspektyvoje tai kainuoja daugiau laiko bei finansinių resursų, nervų, tačiau patyrę, finansiškai stiprūs NT plėtotojai gali sau leisti nepasiduoti tokiam reketui, o ilgalaikėje perspektyvoje tai efektyviausias būdas sumažinti problemos mastą“, – teigia M. Statulevičius.