Lietuviai tapo atidesni – iš brėžinių būstus perka tik vienu atveju

Visgi, kaip rodo darnios miestų plėtros ir statybų bendrovės „YIT Lietuva“ iniciatyva atlikta šalies gyventojų apklausa, daugelis gyventojų įsigyti būstą „iš brėžinio“ yra linkę tik tuomet, jei jo vystytojas yra patikimas. Tokiu atveju dar tik statomą būstą svarstytų įsigyti 28 proc. gyventojų. Dar maždaug dešimtadalis (9 proc.) mano, kad bet kuriuo atveju geriausi būstai yra išgraibstomi būtent statybų stadijoje.

„Iš brėžinių“ perka, kai pasitiki vystytoju

Beveik pusei (48 proc.) būsto pirkėjų vis tik yra svarbu prieš įsigyjant būstą jį apžiūrėti ir įvertinti gyvai. Ketvirtadalis teigė, kad būsto „iš brėžinių“ pirkti nesvarstytų, nes nepasitiki vystytojais. Visgi tai daryti paskatintų geresnės finansinės būsto „iš brėžinių“ įsigijimo sąlygos. Jei toks būstas kainuotų pigiau, pirkti dar nepastatytą būstą ryžtųsi 7 proc. gyventojų.

Bendrovės „YIT Lietuva“ vadovas Kęstutis Vanagas sako, kad pasitikėjimas vystytoju perkant būstą dar tik įgyvendinamuose projektuose yra esminis faktorius, nes žmonės nori būti tikri, kad įsigytas būstas bus kokybiškas ir atitiks visus jų lūkesčius.

„Maždaug 53 proc. visų mūsų parduodamų butų yra įsigyjami perkant „iš brėžinių“, tačiau tai labai priklauso nuo konkretaus projekto. Itin paklausiuose projektuose neretai „iš brėžinių“ būna nuperkami ir visi butai. Pavyzdžiui, sostinėje šalia Tauro kalno šiuo metu dar tik įgyvendinamame „Matau Vilnių“ projekto III etape yra likę nenupirkta tik 16 butų, nors statybos pasibaigs dar tik metų pabaigoje.

Tikėtina, kad iki to laiko bus nupirkti visi butai. Taip pat vis daugiau butų „iš brėžinių“ pastaruoju metu parduodame Kaune įgyvendinamame Piliamiesčio kvartale – pavyzdžiui, projekto „Norviliškių pilies“ name jau nebėra nei vieno laisvo buto, nors statybų pabaiga numatyta tik kitų metų vasarį“, – sako K. Vanagas.

Kartais butų „tyko“ nuo pat sklypo įsigijimo pradžios

Anot K. Vanago, būstus dar nepastatytuose projektuose gyventojams įsigyti visuomet yra drąsiau, kai jau esama įgyvendintų kitų to paties projekto etapų arba pirkėjai anksčiau su tuo pačiu vystytoju yra turėję geros patirties.

„Turime ir tokių klientų, kurie būstų perka tik mūsų įgyvendinamuose projektuose, mumis pasitiki, todėl nebijo sprendimo priimti tik paskelbus apie pardavimų pradžią. Tokiu būdu pirkėjai turi galimybę išsirinkti geriausiai jų poreikius atitinkantį būstą – tiek kalbant apie jo dydį, aukštą, orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu, vaizdą pro langus ir pan.

Kitas būsto pirkimo brėžinių stadijoje privalumas – galimybė atlikti buto projekte tam tikrus pakeitimus. Pavyzdžiui, projekto įgyvendinimo pradžioje dar galima pertvarkyti numatomas pertvaras, perkelti numatytas vandentiekio mazgų vietas, pakeisti standartinį elektros išvedžiojimą. Vėlesnėse stadijose galimybės atlikti tokius pakeitimus yra ribotos“, – sako K. Vanagas.

K. Vanagas pažymi, kad dažniau būstus „iš brėžinių“ yra linkę įsigyti gyventojai, kurie labai nori įsikurti tam tikroje miesto vietoje. Tokiais atvejais gyventojai neretai žiniasklaidoje ir kituose šaltiniuose seka informaciją apie sklypų įsigijimus ir planuojamus projektus, iš anksto ruošiasi jų pradžiai, todėl dar prieš prasidedant statyboms ir butų pardavimams kreipiasi į vystytojus, domisi būsimu projektu, jo įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.

„Dalis klientų užsiprenumeruoja mūsų naujienlaiškius, laukia žinių apie naujus projektus. Dažniausiai tokie klientai jau anksčiau su mumis yra turėję geros patirties arba gavę rekomendacijų iš artimųjų bei draugų.

Dažni ir tokie atvejai, kai gyventojai būna įsigiję mūsų pastatytą būstą viename iš ankstesnių projektų etapų, o atsiradus didesnio būsto poreikiui – laukia naujų to paties projekto etapų įgyvendinimo pradžios. Startavus pardavimams tokie klientai paprastai nebijo pirkti „iš brėžinių“. Butus dar nepastatytuose projektuose taip pat yra linkę pirkti draugų ar pažystamų rekomendacijų dėl mūsų, kaip vystytojo, ar konkretaus įgyvendinamo projekto gavę klientai“, – sako K. Vanagas.

Galimybių susidaryti vaizdą apie statomą būstą yra

K. Vanagas sutinka, kad patogiausia įvertinti jau pastatytą būstą – apsilankius jame galime geriau įvertinti jo plotą, suplanavimą, erdvės pojūtį, esamus atstumus nuo kitų pastatų. Dar geriau bendrą vaizdą apie būstą galima susidaryti, kai jau yra sutvarkyta ir jo aplinka. Visgi laukiant iki kol projektas bus visiškai įgyvendintas rizikuojama, kad geriausiai poreikius atitinkančių būstų projekte nebeliks, nes juos įsigis ryžtingesni gyventojai, nebijantys pirkti „iš brėžinių“.

„Apsispręsti dėl būsto įsigijimo „iš brėžinių“ gali padėti tiksli ir išsami informacija apie projektą, vizualizacijos ir virtualūs 3D turai. Visa tai visuomet stengiamės savo klientams pasiūlyti. Be to, kai tik yra galimybė, kviečiame gyventojus apsilankyti kituose, jau pastatytuose, to paties projekto etapų butuose. Tai leidžia įvertinti būsimo būsto įrengimo lygį, kokybę, bendras patalpas ir susidaryti preliminarų vaizdą, kaip gali atrodyti naujieji namai.

Galiausiai, daug lemia tai, kaip labai gyventojas nori įsikurti tam tikroje vietoje ir konkrečiame projekte. Dažnai būsimo objekto išskirtinumas nusveria abejones ir baimes“, – pažymi K. Vanagas.