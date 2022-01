Pradinė pastato pardavimo kaina – beveik 994 tūkst. eurai, jeigu „Lietuvos draudimas“ Panevėžio skyrius nuomosis iš pirkėjo dalį patalpų. Tačiau, jeigu nebus sudaryta nuomos sutartis, pardavimo kaina ūgtels beveik iki 1,111 mln. eurų. Trijų aukštų pastatas pastatytas 1996 metais.

Be to, „Lietuvos draudimas“, be pastato Panevėžyje, parduoda administracines patalpas ir kituose šalies miestuose: Akmenėje, Pasvalyje, Zarasuose, Biržuose, Kėdainiuose, Utenoje, Marijampolėje ir Šiauliuose.

Dirba hibridiniu modeliu

Bendrovės „Lietuvos draudimas“ komunikacijos vadovė Rolanda Lipnevičiūtė naujienų portalui JP paaiškino, kad įstaiga nuo pat pandemijos pradžios, rūpindamasi darbuotojų ir klientų saugumu, dirba nuotoliniu būdu.

„Tęsiant šią praktiką, bendrovėje šiuo metu derinamas nuotolinis darbas su kontaktiniu klientų aptarnavimu ir ateityje planuojama dirbti hibridiniu darbo modeliu, kai darbuotojai dalį laiko dirbs biure, o dalį – namuose. Hibridiniam darbui „Lietuvos draudimas“ siekia pritaikyti savo patalpas visoje šalyje, t. y. persikelti į biurus, kuriuose bus efektyviai išnaudojamos erdvės, o darbuotojai turės jų poreikius atitinkančias modernias darbo vietas. Per praėjusius metus įmonė jau atnaujino apie trečdalį savo biurų skirtinguose šalies miestuose“, – pristatė situaciją R. Lipnevičiūtė.

Žvalgosi naujų patalpų

Pasak įstaigos Komunikacijos vadovės, šiuo metu bendrovė yra pradėjusi darbus ir Panevėžyje, kur žvalgosi naujų patalpų, o esamas, adresu Respublikos g. 11, planuoja parduoti.

„Lietuvos draudimo“ skyriuje Panevėžyje šiuo metu dirba draudimo konsultantai aptarnaujantys tiek privačius, tiek verslo klientus. Planuojama, kad visa ši komanda ir toliau tęs darbus naujame biure, kuriame bus įrengtos ir modernios klientų aptarnavimo erdvės. Konkreti informacija apie pokyčius miesto gyventojus pasieks kai tik bus tiksliai žinomos persikėlimo datos ir naujas skyriaus adresas“, – teigė R. Lipnevičiūtė.

Pardavimas – derybų klausimas

Tuo tarpu bendrovės „Ober-Haus“ Panevėžio biuro vadovas Romualdas Paulauskas aiškino, kad parduoti „Lietuvos draudimo“ administracinį pastatą Panevėžio miesto centre – tikimybė visada yra.

„Panevėžyje buvo parduoti ir didesni pastatai. Kita vertus, labai svarbu žinoti, ką daryti su pastatu jį nusipirkus, kokioje vietoje yra pastatas. Šis pastatas – centrinėje miesto dalyje ir turi nemažą sklypą. Visi šie faktoriai suteikia patrauklumą parduodamam pastatui. Kitas dalykas, ką pirkėjas darys nusipirkęs pastatą: ar nuomos biurams, o gal keis pastato paskirtį ir įrengs butus. Todėl tikimybė parduoti visada yra, tik tai yra laiko klausimas ir kainos“, – svarstė brokeris ir teigė, kad pardavimas – derybų klausimas.