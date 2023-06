Paaiškino, kodėl net karščiausią dieną langų geriau neatidaryti: išbandykite alternatyvą

„Mokslininkai yra apskaičiavę, kad maždaug 90 proc. viso paros laiko žmonės praleidžia uždarose patalpose, o kai kurių teršalų koncentracija jose gali būti net 2–5 kartus didesnė nei rekomenduojama.

Jausdami akių, nosies, gerklės dirginimą, galvos skausmą ar nuovargį ne visada susiejame juos su nešvariu patalpos oru, tačiau būtent šie požymiai gali rodyti, kad patalpa nepakankamai vėdinama ir joje kaupiasi įvairios kenksmingos dalelės.

Vienas iš būdų kvėpuoti švaresniu oru leidžiant laiką patalpose yra oro kondicionieriai, arba dar vadinami oras-oras sistemos šilumos siurbliai, kurie ne tik vėsina ar sušildo patalpas, bet ir valo jų orą“, – sako energetikos sprendimų bendrovės „Elektrum Lietuva“ Produktų vystymo vadovas Mantas Kavaliauskas.

Šalina dulkes ir kvapus

Rinkoje atsiradus šilumos siurbliams kaip kietojo, iškastinio kuro šildymo įrenginių alternatyvai, buvo pasiektas ne tik didesnis jų ekonominis naudingumas ir atsiperkamumas, bet ir padidintas poveikis patalpų orui. Ilgainiui pastebėta papildoma nauda, kad šie įrenginiai ne tik vėsina ar šildo orą, priklausomai nuo jų funkcionalumų ir sezono, bet ir jį valo.

„Veikdami oro kondicionieriai filtruoja orą juose įrengtais filtrais, taip „sugaudydami“ ore sklandančias dulkes, žiedadulkes bei kitas nepageidaujamas daleles. Šiuolaikinėse šilumos siurblių sistemose gali būti įrengti orą jonizuojantys arba didelio efektyvumo kietųjų dalelių (HEPA) filtrai, kurie itin pagerina oro kokybę, padeda pašalinti dulkes, pelėsį sukeliančių grybelių sporas, nemalonius kvapus“, – teigia M. Kavaliauskas.

Šildymo ir oro kondicionavimo įrenginiai taip pat veiksmingai gerina oro cirkuliaciją. Judantis oras geriau paskirsto deguonį, tad tai gali padėti jaustis žvalesniems. Be to, oro kondicionieriai kontroliuoja oro drėgnumą, tad yra nepakeičiami ten, kur padidėjusi oro drėgmė, o kartu ir pelėsio atsiradimo rizika. Per didelė drėgmė ir pelėsis daro neigiamą įtaką sveikatai ir savijautai, gali kelti alergines reakcijas.

„Aplinkoje, kurioje yra daug drėgmės ir nejudrus oras, lengviau dauginasi mikrobai. Kadangi šildymo ir oro kondicionavimo įrenginiai mažina drėgmę ir išjudina orą, jie taip pat neleidžia susidaryti mikrobų kolonijoms. Naujausi tyrimai rodo, kad tinkama oro cirkuliacija patalpoje taip pat gali padėti sumažinti įvairių virusų plitimą“, – aiškina jis.

Pašnekovas sako, kad žmonės dažnai norėdami išvėdinti patalpos orą renkasi tiesiog atidaryti langą, tačiau tai gelbsti toli gražu ne visada. Iš lauko į patalpas taip pat gali pakliūti teršalai, žiedadulkės, kietosios dalelės. Vėliau, langus uždarius, šie teršalai neturi kur dingti ir jais yra kvėpuojama.

Tai ypač aktualu žmonėms, turintiems alergijų ar sergantiems astma, nes jiems reikia, kad patalpos oras būtų nuolat švarus, tad išeitimi gali tapti oro kondicionieriai su geros kokybės filtrais.

„Be abejo, vien įsirengti oro kondicionierių nepakanka, būtina tinkamai prižiūrėti jo filtrus. Jeigu filtrai nėra valomi, jie užsiteršia ir nebevalo oro. Reikia periodiškai filtrus valyti arba keisti, pagal poreikį ir filtro nusidėvėjimą. Dažnu atveju pakanka tik filtro praplovimo arba praskalavimo vandeniu“, – sako M. Kavaliauskas.

Svarbu palaikyti tolygią oro temperatūrą

Gerai savijautai svarbus ne tik švarus oras, bet ir tinkama bei tolygi jo temperatūra. Moksliškai nustatyta, kad pastovi oro temperatūra padeda išlaikyti koncentraciją ir darbingumą, o stipriai svyruojanti net gali sukelti įvairius sveikatos sutrikimus. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad vidutinė patalpų temperatūra būtų 21 laipsnis.

„Tai ypač aktualu šiltuoju sezonu, kai per dieną patalpos prikaista, norint temperatūrą kažkiek sumažinti atidarinėjami langai. Jei karšta ir lauke, tai nėra efektyvu, be to, į patalpą patenka ir teršalų, tad užburtas ratas nesibaigia.

Oro kondicionieriai palaiko tolygią oro temperatūrą, kokia yra nustatoma, ir neleidžia jai svyruoti, taip pat efektyviai skirsto oro srautus, dėl to jutiminė temperatūra yra komfortiškesnė. Be viso to, yra gerinama ir patalpos oro kokybė, nes įrenginys vidinių filtrų pagalba veikimo metu valo orą“, – sako ekspertas.

Taip pat tokie įrenginiai dažniausiai paprastai reguliuojami, nes jie turi ir nuotolinį valdymą išmaniąja programėle, tad jų parametrus, tokius kaip oro srauto intensyvumas ar oro temperatūra, galima keisti ir nuotoliniu būdu.