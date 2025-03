Ekspertai: 2025 m. vasarį Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos būstų pasiūla pasipildė reikšmingai

Išankstiniais nekilnojamo turto (NT) kompanijos „Citus“ analitikų duomenimis Vilniaus pirminėje būsto rinkoje per vasarį sudaryti 527 sandoriai, Kaune – 119, Klaipėdoje – 66. Be to, anot NT bendrovės analitikų, trijuose miestuose reikšmingai pasipildė ir būstų pasiūla.