Pasiryžo ir nesigaili – netrukus varginusios avarijos liks tik prisiminimuose

Gedimino prospekte stūksantis 64 numeriu pažymėtas daugiabutis – vienas iš istorinių sostinės pastatų, kasdien pritraukiantis ne tik miestiečių, bet ir turistų žvilgsnius. Tačiau ilgą laiką šio kultūros paveldo objekto gyventojai gyveno susidūrę su rimtomis techninėmis problemomis – kiauru stogu, avarinės būklės balkonais ir nuolatinėmis avarijomis. Šiandien situacija kardinaliai pasikeitė: namas išgyvena tikrą atgimimą, o gyventojų priimtas sprendimas rodo brandų požiūrį į nuosavo turto išsaugojimą ir vertės puoselėjimą.

Pasinaudojo specialia parama

Ilgus metus pastato stogas nesulaikė lietaus, o vandens prasiskverbimas kenkė ne tik namo konstrukcijoms, bet ir žmonių turtui. Vien tik per pastaruosius kelerius metus avarinė tarnyba į šį namą vyko daugiau nei 20 kartų. Be to, daugiabutį darkė pavojų kėlę ir atsilupę balkonai, kurių būklė nebeatitiko nei saugumo, nei estetikos reikalavimų.

Suvokę, kad daliniai pataisymai – tik laikinas sprendimas, gyventojai, bendradarbiaudami su pastato administratoriumi „Mano BŪSTAS“, priėmė strateginį sprendimą – viso stogo keitimą. 720 kvadratinių metrų stogas, prilygstantis kone pusei futbolo aikštės, šiuo metu intensyviai tvarkomas. Remonto darbus planuojama užbaigti iki šių metų rudens.

„Jeigu atvirai, tai nusibodo nuolatinės avarijos. Būtent todėl kartu su namo gyventojų dauguma priėmėme „Mano BŪSTO“ pasiūlymą pilnai atnaujinti stogo dangą, kuri nebuvo keista nuo pat namo pastatymo. Gerai, kad pastato administratorius sutvarkė visus dokumentus, atrinko patikimą rangovą bei užtikrino, kad stogo tvarkybos darbams būtų skirta net 60 proc. savivaldybės parama. Tai išties didelė paskatą tvarkytis ir gyventi toliau be problemų“, – sako daugiau nei tris dešimtmečius Gedimino pr. 64 name gyvenantis Linas.

Bendradarbiavimo rezultatas

Pasak Gintarės Šilanskienės, „Mano BŪSTAS“ Klientų atstovavimo grupės vadovės, namo bendruomenės sprendimas liudija apie atsakingą, tvarų ir ilgalaikį požiūrį į gyvenamąją aplinką. Anot jos, šis atvejis parodo, kaip bendras gyventojų ir administratoriaus darbas gali sukurti realų pokytį.

„Akivaizdu, kad pasikartojančios problemos įgriso butų savininkams ir jie priėmė racionalų sprendimą – tvarkyti stogą iš esmės. Žinoma, prie to prisidėjo ir Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros skiriama solidi parama. Tai išties paskatino gyventojus drąsiau imtis veiksmų, o mus – nieko nelaukti ir kibti į darbus“, – teigė G.Šilanskienė.

Balkonai nebekels pavojaus

Šiame daugiabutyje, pro kurį kasdien praeina tūkstančiai žmonių, užsienio turistų, taip pat pradėti tvarkyti ir susidėvėję balkonai. Tiesa, jie jau buvo remontuoti daugiau nei prieš penkerius metus, tačiau tąsyk dėl rangovo bankroto darbai nebuvo nei užbaigti, nei priimti. Tad dabar gyventojai pagaliau galės džiaugtis ne tik tvarkingu ir sandariu stogu, bet ir pavojaus nekeliančiais, estetiškai atrodančiais balkonais.

„Dabartinis balkonų remontas – tai galimybė ištaisyti anksčiau padarytas klaidas. Darbus čia atlieka patyrusi įmonė, kuri anksčiau sėkmingai ir kokybiškai suremontavo likusius namo korpusų balkonus. Atnaujinti fasado elementai ne tik užtikrins saugumą, bet ir prisidės prie bendro Gedimino prospekto vaizdo“, – sako „Mano BŪSTO“ Klientų atstovavimo grupės vadovė.

Kadangi Gedimino pr. 64 namas dalyvauja specialioje atnaujinimo programoje, gyventojai už 12 balkonų remontą mokės vos 20 proc. sąmatos vertės. Likusią dalį, 80 proc. darbų vertės, padengs Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra.

Pavyzdys dvejojantiems

G.Šilanskienės teigimu, šio sostinės daugiabučio istorija – puikus pavyzdys, kaip bendruomenės susitelkimas, racionalus planavimas ir profesionalaus administratoriaus pagalba gali ne tik pašalinti ilgalaikes bėdas, bet ir padidinti nekilnojamojo turto vertę.

„Gyventojų ryžtas ir pasitikėjimas specialistais leido išvengti tolesnių nuostolių ir grąžinti pastatui deramą išvaizdą. Tai rodo, kad net ir sudėtingiausios situacijos yra išsprendžiamos, kai žmonės veikia išvien, o pagalbos ranką ištiesia kompetentingi specialistai. Katu tai pavyzdys ir kitiems – kiekvienas daugiabutis turi potencialą tapti ne problema, o pasididžiavimu. Svarbiausia – nelikti abejingiems savo aplinkai, o su profesionalų pagalba imtis ryžtingų ir tvarių sprendimų“, – pabrėžė „Mano BŪSTO“ Klientų atstovavimo grupės vadovė.