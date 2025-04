Bendruomenė „Mano BŪSTUI“ patikėjo modernaus sostinės kvartalo priežiūrą

Modernus ir architektūriškai išbaigtas kvartalas, įsikūręs vaizdingoje sostinės vietoje, apima 17 gyvenamųjų pastatų – tiek daugiabučių, tiek kotedžų.

Jis išsiskiria ne tik savo dizainu, bet ir teritorijos sprendimais, inovatyviais inžineriniais sprendimais bei gyventojų bendruomeniškumu.

Kvartale įrengta saulės elektrinė, daug kitų šiuolaikiškų inžinerinių sistemų – visa tai reikalauja ne tik nuolatinės priežiūros, bet ir išmanymo. Būtent dėl šios priežasties kvartalo „PaJustis“ gyventojai, pasvėrę kelias alternatyvas ir išklausę skirtingų administratorių pasiūlymus, nutarė šio komplekso priežiūrą patikėti „Mano BŪSTUI“.

„Mes žinojome, kad turime projektą, kuris reikalauja ypatingos priežiūros.

Mums svarbu buvo ne tik tvarka, bet ir tai, kad administratorius suprastų modernių sistemų specifiką, mokėtų reaguoti greitai, veiktų skaidriai, be perteklinių pažadų. Pasirinkome „Mano BŪSTĄ“ dėl to, kad jie nesivaikė populiarumo ar skambių pažadų, o aiškiai kalbėjo apie tai, kaip užtikrins tinkamą pastatų ir inžinerinių sistemų priežiūrą“, – sprendimo motyvus paaiškina „PaJusčio“ kvartalo gyventoja Jekaterina.

Atrankoje dėl kvartalo priežiūros dalyvavo nemažai administravimo paslaugas teikiančių įmonių, o gyventojai patys organizavo susitikimus, analizavo pasiūlymus, lygino praktinius kriterijus, o ne žodinius pažadus.

Palyginę ir detaliai išanalizavę visų bendrovių pasiūlymus kvartalo gyventojai pasirinko „Mano BŪSTĄ“.

„Pasirinkome įmonę, kuri žengia koja kojon su šiuolaikinėmis technologijomis.

Vertiname patogią savitarną, kurioje visada matome aktualią informaciją, be to, smagu žinoti, kad prireikus galima greitai susisiekti tiek per sistemą, tiek su realiais žmonėmis klientų aptarnavimo centre.

Taip pat svarbu, kad veikia nuosava avarinė tarnyba, – jaučiamės saugiai žinodami, jog pagalba pasiekiama bet kuriuo paros metu. Be to, didesnės apimtiems darbams įmonė įsipareigojo suteikti ilgesnį išsimokėjimo terminą, garantijas. Tai suteikia pasitikėjimo“, – pabrėžia Jekaterina.

„Mano BŪSTO“ plėtros vadovės Dianos Lukaševič-Brozovskienės teigimu, toks bendruomenės pasirinkimas – džiuginantis ženklas ir kartu įvertinimas bei įsipareigojimas atliepti visus klientų lūkesčius.

„Mums buvo svarbu ne tik pasiūlyti sprendimus, bet ir parodyti, kad iš tiesų išmanome tokio tipo objektus.

Šiame kvartale yra viskas, ką galima priskirti šiuolaikiniam gyvenimui, – nuo alternatyvios energetikos iki didelės žaliosios teritorijos, kuriai reikalingas itin kruopštus augalijos priežiūros planas.

Turime ne tik kvalifikuotą komandą, bet ir patirtį administruojant naujos statybos kompleksus, kur inžinerinės sistemos yra pažangiausios klasės“, – teigia D.Lukaševič-Brozovskienė.

„PaJustis“ – ne tik technologiškai modernus, bet ir estetiškai išskirtinis projektas.

Kiekvienas kvartalo namas yra unikalių architektūrinių sprendimų, išlaikytos vientisos stilistikos.

Didelė kvartalo teritorija reikalauja atskiro dėmesio – čia reikės ne tik bendrosios priežiūros, bet ir kruopštaus augalijos planavimo, estetinės priežiūros, apšvietimo ir saugumo sprendimų.

Kvartale įrengta visa eilė bendruomenės poreikius atliepiančių erdvių, kurios taip pat patenka į priežiūros sritį: 240 parkavimo vietų, 3 vaikų žaidimų aikštelės, 2 grilio zonos, sporto aikštelės, rekreacijos zona ir netgi kino amfiteatras po atviru dangumi.

Energiją kvartalui tiekia saulės elektrinė, o komfortą ir saugumą užtikrina uždara teritorija su automatiniais vartais, vaizdo stebėjimo sistemomis bei papildomai aptverta vaikų zona.

D.Lukaševič-Brozovskienės teigimu, svarbu ir tai, kad visi kvartalo pastatai – naujos statybos, dar garantiniai, todėl juos reikia ne tik prižiūrėti, bet ir operatyviai reaguoti į smulkius defektus, bendrauti su statytojais, derinti taisymų eigą ir garantuoti, kad gyventojai jaustųsi užtikrintai.

„Mano BŪSTAS“ turi daug patirties administruojant ne tiktai pavienius daugiabučius, bet ir didelius gyvenamuosius kompleksus.

Įmonė priežiūros paslaugas teikia „Elbingo“, „Link Ten“, „Žvėryno City“, „Riverland“ ir kitiems moderniems daugiabučių namų kvartalams.

„Mano BŪSTAS“ – didžiausia daugiabučių administravimo įmonė Lietuvoje, turinti daugiau nei 25 metų patirtį, veikianti visoje šalyje ir aptarnaujanti beveik 200 tūkstančių namų ūkių. Bendrovė priklauso tarptautinei įmonių grupei, kurios akcijos kotiruojamos Varšuvos biržoje. Tai reiškia, kad „Mano BŪSTAS“ paslaugas teikia laikydamasi aukščiausių skaidrumo, kokybės ir atsakomybės standartų.