Šio Avižienių daugiabučio gyventojai laimėjo milijoną: gyventojai padarė tai, ko kiti bijo iki šiol

Pagrindinis šio konkurso tikslas – skatinti kokybišką renovaciją ir įkvėpti kitus gyventojus, savivaldybes imtis pokyčių. Kartu tai proga tiesiogiai, iš pirmų lūpų išgirsti apie namo atnaujinimo procesą, gerąją patirtį ir sužinoti, kaip pasikeitė gyvenimo kokybė.

„Šiemet ypatingas dėmesys buvo skiriamas ne tik techniniams rezultatams, bet ir gyventojų patirčiai. Daugiabučio renovacija – tai ne tik šilumos sąnaudų mažinimas ar fasado atnaujinimas.

Tai ir visapusiškas gyvenimo kokybės gerinimas: šiltesni namai, mažesnės sąskaitos, saugesnė ir gražesnė aplinka, ilgesnis pastato tarnavimo laikas. Kartu vyksta ir socialinė transformacija – žmonės pradeda labiau rūpintis savo aplinka, įsitraukia į sprendimų priėmimą, tampa aktyvesnais bendruomenės nariais“, – pažymi APVA Pastatų modernizavimo departamento direktorė Gintarė Burbienė.

Pasak G. Burbienės, 2025 m. renovacijos tendencijos džiugina: nuo metų pradžios jau baigti renovuoti 161 daugiabučiai, 56 daugiau, nei per tą patį laikotarpį pernai. Šiuo metu modernizuojama dar daugiau nei 1 tūkst. namų. Tradiciškai pirmauja didieji miestai, kurortai, nuo jų netasilieka ir mažesni miestai bei rajonai.

Primename, kad šiemet geriausio metų renovacijos projekto rinkimuose dalyvavo 12 per 2023–2024 m. atnaujintų daugiabučių namų projektų iš Vilniaus miesto ir rajono, Kauno, Ukmergės, Jonavos, Panevėžio, Klaipėdos, Mažeikių, Marijampolės. Visą mėnesį buvo skelbiamos konkurso dalyvių istorijos, o birželio 9–16 d. vyko atviras balsavimas internete, kurio metu visuomenė galėjo iš jų išrinkti padariusius didžiausią įspūdį.

Projektai atrinkti pagal tam tikrus kriterijus: energijos sutaupymą, įdiegtas inovatyvias technologijas, architektūrinę transformaciją, tvarumą ir bendruomeniškumą.

Daugiausiai balsų surinko 12 butų namas Avižieniuose, Vilniaus rajone, iki renovacijos jis šildytas elektra, dabar jame įrengtas geoterminis šildymas ir saulės elektrinė. Proceso metu kilo nemažai iššūkių, tačiau sėkmę lėmė ne tik modernūs techniniai sprendimai, bet ir aktyvi, susitelkusi gyventojų bendruomenė.

Antroje vietoje – penkiaaukštis, esantis Marijampolėje. Atnaujinus pastatą ir įdiegus saulės kolektorius bei šilumos siurblius akivaizdžiai sumažėjo šildymo sąskaitos, be to, gyventojai džiaugiasi, kad jis tapo modernesnis ne tik vidumi, bet ir išore – balkonus įstiklinus per visą namo aukštį fasadas atrodo labai šiuolaikiškas.

Trečiasis simpatijas pelnęs daugiabutis yra Kaune. Jis išsiskiria visame kvartale nuotaikingos geltonos spalvos fasadu, sutvarkyta aplinka. Taip pat atnaujintos visos konstrukcinės ir inžinerinės sistemos. Name yra 81 butas, tačiau sunkumų susitarti tarpusavyje kaimynams nekilo. Gyventojai ne tik pritarė renovacijai, bet ir viso proceso metu ją kantriai palaikė, suprasdami, kad tai ilgalaikė investicija į kokybiškesnį gyvenimą.

Apdovanojimai geriausius renovacijos projektus įgyvendinusių daugiabučių atstovams bus įteikti šį rudenį, APVA rengiamoje konferencijoje, skirtoje daugiabučių namų modernizavimo aktualijoms apžvelgti.