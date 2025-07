Prie Neries kylantis daugiabutis lyg iš filmų: už kv. metrą – beveik 12 tūkst. eurų

„Kai kvadratinio metro kaina siekia dešimtis tūkst. eurų, natūraliai kyla klausimas: ką iš tiesų žmogus perka?

Projektas siūlo tik 54 apartamentus Vilniaus senamiesčio Neries krantinėje su terasomis ir balkonais bei vaizdu į senamiesčio bokštus ir Nerį. Galimybė turėti asmeninį liftą, istoriniai vyno rūsiai, tiesioginis vaizdas į upę, konsjeržo paslaugos – detalės, kurios šį projektą iškelia į kitą kategoriją“, – sako nekilnojamojo turto plėtojimo bendrovės „Domė Group“ vadovė Inga Navickaitė.

Istorinė Neries krantinė

Iš pirmo žvilgsnio projektas gali pasirodyti kaip dar vienas aukštos klasės gyvenamasis rajonas sostinės senamiestyje. Tačiau šis istorinis kvartalas yra miesto istorijos dalis – menantis senojo Vilniaus architektūros bruožus, bet ilgą laiką stovėjęs apleistas.

„Centrinis Neries krantas, dar vadinamas „Puškarnia“, buvo svarbi Vilniaus miesto dalis, ten stovinčios patrankų liejyklos dirbtuvės garsėjo visoje Europoje. Tai buvo ne tik amatininkų ir meno kūrėjų buveinė, bet ir vieta, kur kūrėsi valdovo prielankumą pelnę žmonės: kilmingieji, menininkai ir įvairių sričių specialistai“, – pasakoja vadovė.

Projektavimo ir restauracijos darbų metu buvo priimtas sąmoningas sprendimas ne tik išsaugoti, bet ir išryškinti autentiką: vyno rūsiai, laikančiosios konstrukcijos bei kai kurios mūro detalės buvo integruotos bendradarbiaujant su paveldosaugos specialistais.

Vilniaus kontekste išsiskiria šio projekto lokacija – tai vienas iš nedaugelio gyvenamųjų projektų senamiestyje, turintis tiesioginę prieigą prie Neries upės.

„Kaip ir kituose pasaulio didmiesčiuose – Londone, Paryžiuje ar Kopenhagoje – tokios vietos pasižymi aukšta verte ir ribotu pasiūlos kiekiu. Šiame projekte išskirtinė vieta derinama su kruopščiai apgalvotu būstų skaičiumi, būtent dėl to visame pastate suplanuoti vos 54 butai. Gyvenimas senamiestyje, šalia kultūros, restoranų ir miesto renginių yra ne tik geografinis, bet ir gyvenimo būdo pasirinkimas“, – sako NT įmonės vadovė.

Nuo istorinių vyno rūsių iki konsjeržo

Tai ne tik istorinis pastatas senamiestyje, bet ir vienas ambicingiausių bandymų Lietuvoje įgyvendinti prestižinio būsto koncepciją, kuri įprasta Vakarų Europos didmiesčiuose. Viena iš unikaliausių projekto dalių – autentiški vyno rūsiai, kuriuose gyventojai privačiai galės saugoti savo kolekciją.

„Šiuo metu tai vienintelis projektas visoje Lietuvoje, kuris siūlo naudotis istoriniais vyno rūsiais. Jie ne tik restauruoti atsižvelgiant į paveldo išsaugojimo detales, bet ir pritaikyti gyventojų poreikiams – tai erdvės saugojimui ir dalinimuisi“, – pasakoja I. Navickaitė.

Be vyno rūsių, gyventojams siūlomi ir kiti išskirtiniai sprendimai – pavyzdžiui, sujungus kelis butus per visą aukštą, atsiranda galimybė turėti asmeninį liftą, kuris leidžia patekti į savo butą tiesiai iš požeminės aikštelės. Be to, visi kvartalo gyventojai galės naudotis konsjeržo paslaugomis.

Europoje vis labiau populiarėjantys ir į Lietuvą ateinantys NT projektai su konsjeržu ne tik užtikrina didesnį saugumą, bet ir gali padėti rūpintis kasdieniais klausimais – priimti siuntas, iškviesti taksi, užsakyti valymo ar kitas paslaugas. Esant poreikiui, padėti koordinuoti remonto darbus, bendrauti su technine priežiūra, pasirūpinti automobilio plovimu, gėlių ar maisto pristatymu.

„Didesniame nei 9 tūkst. kv. m ploto gyvenamajame pastate įrengti butai svyruos nuo 39 iki 250 kv. m ar net daugiau pasinaudojus galimybe apjungti kelis butus. Projekte taip pat suplanuotos keturios komercinės patalpos bei vidinis kiemas. Investicijos į projektą sieks 28 mln. eurų, o statybų pabaiga numatyta šių metų pabaigoje“, – dėstė ji.