„Darnu Group“ išplėtė savo valdomą viešbutį „Urbihop“: laukia 4 tūkst. daugiau svečių nei pernai

„Aukšti užimtumo rodikliai ir augimo perspektyvos dar metų pradžioje padiktavo sprendimą dalį „SEB arenos“ biurų patalpų rekonstruoti ir pritaikyti viešbučio veiklai, svečiams pasiūlant daugiau kambarių. Nors kol kas šių metų kambarių užimtumas išlieka panašus į praėjusių ir siekia 86 proc., dėl padidėjusios kambarių pasiūlos ir palankios verslo aplinkos antrąjį pusmetį planuojame sulaukti bent 4 tūkst. daugiau svečių nei tuo pačiu laikotarpiu 2024 metais“, – sako Agnė Lingytė-Grybauskienė, „Darnu Group“ viešbučių įmonių grupės direktorė.
Ji priduria, kad pastaruosius kelerius metus viešbučių sektorius šalyje susidūrė su įvairiais iššūkiais, tokiais kaip mokestinių lengvatų pakeitimai, spartus minimalaus mėnesio atlyginimo augimas ir stipriai sumažėjęs užsienio turistų srautas. Vis dėlto, rinka prisitaikė ir šiuo metu matoma vis daugiau pozityvių atsigavimo ženklų.
„Didėjantis Vilniaus ir Lietuvos matomumas, auganti įvairių didelio masto renginių pasiūla, pasaulyje pripažintos ir kokybiškos gastronomijos patirtys bei besikeičianti turizmo rinka, kurioje vis dažniau prioritetų sąrašo viršūnėje atsiranda noras pažinti masių nepaliestus kraštus, signalizuoja apie potencialą jau artimiausioje perspektyvoje keliautojų srautams grįžti į dar prieš Covid-19 pandemiją fiksuotą lygį“, – sako A.Lingytė-Grybauskienė.
„Darnu Group“ skaičiuoja, kad bendrovės valdomi viešbučiai ir restoranai pernai augo ir generavo 6,5 mln. eurų pajamų – 3 proc. daugiau nei prieš metus.
Be viešbučio „Urbihop“ įmonių grupei priklauso Vilniaus Pilies gatvėje įsikūręs viešbutis „Artagonist“ bei Paupyje veikiantys butikiniai apartamentai „Hedonistas“, skirti ilgalaikei nuomai.