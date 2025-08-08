Apšiurusios pirties Smiltynėje netrukus neatpažinsite: atskleidė, ką čia suplanavo

Kaip rodo Klaipėdos savivaldybės paskelbti projektiniai pasiūlymai, ruošiamasi rekonstruoti netoli jachtklubo, sklype Smiltynės gatvėje 21A esantį statinį, kuris šiuo metu nenaudojamas, jame apstu pažeidimų.
Statinio remontą inicijuoja du žmonės.
„Planuojama esamą pirtį rekonstruoti pertvarkant išorės estetinę išvaizdą bei vidaus struktūrą. Pastatą numatoma naudoti asmeniniams poreikiams, išorinė komercinė veikla nenumatoma“, – nurodoma projektiniuose pasiūlymuose.
Mūrinis vieno aukšto su palėpe pirties pastatas šioje vietoje baigtas statyti prieš beveik 40 metų, bendras jo patalpų plotas siekia beveik 64 kvadratinių metrus – jis po rekonstrukcijos šiek tiek padidėtų.
Buvusios pirties išorę savininkai ketina remontuoti taip, kad ji atitiktų Kuršių nerijos nacionalinio parko reikalavimus.
„Pastato architektūrinė išraiška, pasirinktos apdailos medžiagos ir spalvos, žemės sklypo sutvarkymo sprendiniai išpildo Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento nuostatas dėl tradicinei architektūrai būdingų statybines medžiagų ir spalvų panaudojimo“, – skelbia architektai.
Nurodoma, kad pastatas bus apkalamas rudai raudonos spalvos, dar kitaip vadinamos jaučio kraujo spalvos vertikaliomis medinėmis dailylentėmis, stogas dengiamas keraminių molio čerpių danga, stogų galai užkalami medinėmis tokios pat spalvos spalvos vėjalentėmis.
Sklypas būtų aptveriamas vertikalių medinių lentų 0,8 m ažūrine tvora, analogiška fasadų dailylentėms, spalva – pasirinktos medžiagos ir spalvos turėtų derėti nacionalinio parko aplinkoje.
1986 metais statyta pirtis anksčiau priklausė Turto bankui, kuris šį statinį pardavė aukcione – anksčiau skelbta, kad jo pradinė kaina siekė 26,1 tūkst. eurų. Tų pačių metų rugsėjį pastatas parduotas už 153,2 tūkst. eurų.
Statinį varžytynėse nusipirkę dabartiniai savininkai taip pat įgijo teisę formuoti naują 2,25 aro sklypą.
pastatasSmiltynėrekonstrukcija
Rodyti daugiau žymių