Teigiama, kad net 1800 kv. m ploto išmanusis namas anksčiau priklausė realybės šou „Real Housewives of Miami“ (liet. „Tikrosios Majamio namų šeimininkės“) žvaigždei dr. Nicolei Martin ir jos vyrui Anthony'iui Lopez'ui.
Namas pastatytas 2016 metais ir stovi retame 0,4 ha (1 akro) pusiasalio sklype su vaizdais į tris skirtingas puses.
„Name yra septyni miegamieji, septynios pilnai įrengtos vonios, du tualeto kambariai, kurortinio stiliaus baseinas, taip pat privati prieplauka, vyno rūsys ir 18 automobilių garažas su klimato kontrole“, – rašoma portale.
Pažymima, kad popmuzikos žvaigždė čia gyvens kartu su žmona Ayda Field ir keturiais vaikais, tačiau prieš tai papildomai investuos dar 5 mln. dolerių (4,6 mln. eurų) namo renovacijai ir naujiems baldams.
Taip pat popžvaigždės planuose numatytas 2000 kvadratinių pėdų svečių namas, kuriame galbūt bus įrengta įrašų studija ir plaukiojantys padelio kortai. Tai būtų pirmieji tokio tipo kortai JAV gyvenamajame name.
Pažymima, kad šis pirkimas nebuvo atsitiktinis ir įvyko po to, kai R. Williams'as 2024 m. gegužę už 75 mln. dolerių (69 mln. eurų) pardavė savo dvarą Beverly Hills'e.
Dainininkui artimi šaltiniai portalui prakalbo apie pokyčius, kuriuos lėmė mokesčių lengvatos, saugumas ir geresnė gyvenimo kokybė.
