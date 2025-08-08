Populiarioje Vilniaus vietoje kils nauji daugiabučiai ir ne tik: štai, ką pasiūlys naujakuriams

Tai viena didžiausių konversijų Vilniuje, įgyvendinama buvusioje „Audėjo“ teritorijoje, adresu: Drujos g. 2, atgimstančiuose Markučiuose. 2 ha ploto teritorijoje suplanuotas apie 30 tūkst. kv. m bendro antžeminio ploto projektas reikšmingai prisidės prie Markučių ir gretimo Paupio konversijų tęstinumo bei visos šios miesto dalies išbaigtumo.
„Markučių mikrorajonas jau keletą metų sparčiai auga ir keičiasi – iš pramoninės teritorijos jis virsta šiuolaikišku miesto kvartalu. Ši vieta, esanti visai šalia Senamiesčio, Paupio ir Belmonto, turi didelį nekilnojamojo turto vertės augimo potencialą, čia matome didėjantį gyvenamosios, komercinės ir administracinės paskirties objektų poreikį.
Šis projektas prisidės prie naujai formuojamo miesto rajono, kuriame svarbus tiek patogus gyvenimas, tiek kokybiškos darbo vietos, tiek patrauklios erdvės verslams“, – sako „Galio Group“ generalinis direktorius Nerijus Maknevičius.
Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais – pirmuoju etapu numatoma statyti komercinę dalį su administracinėmis ir prekybos patalpomis, antruoju – numatomas 230 butų gyvenamasis kvartalas.
Projekto autoriai – architektų biuras „Aketuri Architektai“.
„Verslo centras atitiks „Breeam Excellent“ reikalavimus ir išsiskirs ne tik modernia architektūra, bet ir funkcionalumu, atitinkančiu šiandienos rinkos poreikius. Projektas pasižymės lanksčiu patalpų planavimu, leidžiančiu nuomininkams rinktis biurus nuo 130 kv. m., todėl bus tinkamas tiek mažesnėms įmonėms, tiek didesnio ploto ieškantiems verslams.
Ant stogo suprojektuotos privačios terasos su panoraminiais vaizdais į Vilniaus senamiestį ir vidinis kiemelis su poilsio erdvėmis. Pirmame verslo centro aukšte numatytos prekybos, maitinimo ir kitų paslaugų patalpos“, – teigia G. Rapalienė, įmonės nuomos vadovė.