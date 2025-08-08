Vilniuje – statybų skandalas: aukcione už milijoną parduoti ir be leidimo statyti namai

Antstoliai už 1,1 mln. eurų pardavė statybų įmonės „Faciem“ pradėtus statyti namus bei sklypus Trakų Vokėje, šalia Vilniaus, vystytame būsto projekte „Vingiai“, pranešė BNS.
Skelbiama, kad šią savaitę pasibaigusiame aukcione penki daugiau nei 50 proc. baigtumo pastatai bei 10 sklypų Grinapolio gatvėje parduoti už pradinę kainą. Visi 2022 metais pradėti statyti dvibučiai namai yra dviejų aukštų, kiekvieno plotas – apie 285 kv. metrų, o sklypų plotas – apie 0,1 ha.
„Anot antstolių, penki parduoti sklypai priskiriami pradėtiems statyti pastatams, o likusiuose penkiuose vyko statybos darbai, tačiau be leidimo.
Tai buvo antrasis turto aukcionas – pirmą kartą jį bandyta parduoti už 1,4 mln. eurų pradinę kainą“, – skelbia naujienų agentūra.
Portalas Lrytas pasidomėjo Valstybinės teritorijų ir planavimo inspekcijos, kokių priemonių buvo imtasi situacijai išspręsti po to, kai buvo nustatyta, kad Vilniuje, Grinapolio g., 16 namų statoma be statybos leidimų ir kokia situacija yra šiuo metu.
Gavę atsakymą, papildysime.
Šešiolika namų kilo be statybos leidimų
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, gavusi informacijos, kad Vilniuje, Grinapolio g., statybos vykdomos neturint statybas leidžiančių dokumentų (SLD), dar 2023 m. atliko patikrinimą vietoje ir išties nustatė grubių pažeidimų, buvo skelbiama VTPSI pranešime žiniasklaidai.
Statybos inspekcijos pareigūnams nuvykus skunde nurodytu adresu ir patikrinus statybos dokumentus, nustatyta, kad statytojai – bendrovės „Mašida“ ir „Faciem“ – net 16 neypatingosios kategorijos gyvenamųjų namų Vilniuje, Grinapolio g., stato be tokiems statiniams privalomų SLD.
Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad SLD statyti naują statinį privalomas naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują ypatingąjį ir neypatingąjį statinį); naujo nesudėtingojo statinio statybai mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; naujo nesudėtingojo statinio statybai kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais.
Taip pat inspektoriai patikrino statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ užregistruotus dokumentus ir atkreipė dėmesį, kad statytojai per šią sistemą pradėjo teikti prašymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijai išduoti SLD.
Statybos inspekcija kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją su prašymu neišduoti SLD tuose Grinapolio g. sklypuose, kuriuose nustatytos savavališkos statybos.
Statytojams surašyti savavališkos statybos aktai ir privalomieji nurodymai nevykdyti jokių statinių ar jų dalių statybos darbų bei pašalinti savavališkų statybų padarinius.
Vadovaujantis Statybos įstatymo 56 straipsnio, kuriame numatyta juridinių asmenų atsakomybė už savavališką statybą, 3 dalimi, už naujo neypatingojo statinio savavališką statybą, kai pastatytas antžeminis statinys ar statinio antžeminė dalis (tarp jų – cokolinis aukštas), skiriama bauda statytojams nuo 3 000 eurų iki 15 000 eurų.
Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda statytojams nuo 6 000 eurų iki 10 000 eurų.
NamaiStatybosValstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI)
