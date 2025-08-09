Ant prekystalio – garsi kaimo turizmo sodyba: kaina išties nustebins

Skelbimai apie jo pardavimą paviešinti specializuotuose skelbimų portaluose bei socialiniuose tinkluose.
Anot jų, parduodamas pilnai funkcionuojantis kaimo turizmo verslas su sukurtu prekiniu ženklu.
„Kompleksas tinkamas tiek komercinei veiklai, tiek privačiam naudojimui – ar tai būtų kaimo turizmo vystymas, ar šeimos poilsio vieta gamtos apsuptyje“, – skelbia jis.
Maždaug 20 kilometrų į rytus nuo uostamiesčio eančiame komplekse yra gyvenamasis namas, viešbutis, poilsio namai, banketinė salė, pirtys, baseinas, tvenkinys. Sodyba gerai žinoma regione.
Kiekviena sodyba turi atskirą apie 5 hektarų žemės sklypą su priėjimu prie Minijos, teigiama skelbime.
Skelbime įvardijama kaina – 165 tūkst. eurų.
Komplekso interneto svetainėje nurodoma, kad šiuo metu jį valdo Dainora Lekevičienė.