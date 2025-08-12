„Mano BŪSTAS“ rūpinsis išskirtiniu daugiabučiu sostinėje

„Talino“ kvartale stūksantis daugiabutis yra išskirtinis tuo, kad visi be išimties jame esantys butai skirti tik ilgalaikei nuomai. Tai reiškia, kad administravimo kokybė čia turi tiesioginę įtaką nuomininkų patirčiai bei visos infrastruktūros patikimumui.
Reikalauja ypatingos priežiūros
„Talino“ namų kvartale įsikūręs daugiabutis išsiskiria skandinavišku architektūriniu stiliumi, šiuolaikiškais inžineriniais sprendimais ir racionaliai suplanuota aplinka. Kvartalas suprojektuotas laikantis Šiaurės Europoje vyraujančių šiuolaikinių daugiabučių namų tendencijų, akcentuojant fasado ritmą ir architektūrinį raštą. Čia didelis dėmesys skiriamas tiek pastato techninei būklei, tiek gyvenimo kokybei – nuo bendrų erdvių iki žaliųjų zonų ir automatikos sistemų.
Kadangi visas pastatas skirtas tik ilgalaikei nuomai, daugiabučio valdytojas „Monto“ ieškojo partnerio, gebančio operatyviai ir patikimai rūpintis visais kasdieniais namo ir aplinkos priežiūros aspektais. Viena esminių sąlygų – užtikrinti ne tik sklandžią pastato eksploataciją, bet ir aukštą nuomininkų pasitenkinimą.
Logiškas sprendimas
Pasak „Monto“ direktoriaus Martyno Tarvydo, sprendimas bendradarbiauti su „Mano BŪSTU“ priimtas įvertinus keletą svarbiausių kriterijų – skaidrią ir ketvirtį amžiaus siekiančią veiklos praktiką, greitą reagavimą, profesionalią techninę komandą bei gebėjimą administruoti modernius, didelės apimties objektus.
„Renkantis partnerį, mums buvo svarbu aiškiai apibrėžti patikimumo kriterijus – „Mano BŪSTO“ veiklos istorija, operatyvumas, aukštos kvalifikacijos techninė komanda ir gebėjimas profesionaliai valdyti modernius, sudėtingus objektus padarė šią partnerystę logišku ir strategiškai pagrįstu sprendimu“, – teigia „Monto“ direktorius M.Tarvydas.
Anot jo, didelį pasitikėjimą sustiprino ir tai, kad bendrovė turi nuosavą visą parą veikiančią avarinę tarnybą, patogią savitarną bei galimybes pasiūlyti išskaidytą atsiskaitymo modelį didesniems remonto darbams.
Užtikrins kokybišką priežiūrą
Savo ruožtu „Mano BŪSTO“ Plėtros komandos vadovė Diana Lukaševič-Brozovskienė sako, kad šiame projekte svarbus ne tik fizinis pastato valdymas, bet ir tai, kaip greitai sprendžiami klausimai, kaip pateikiama informacija, kaip reaguojama į turto prižiūrėtojo bei nuomininkų poreikius.
„Turėdami didelę patirtį tiek naujos, tiek senos statybos daugiabučių namų ir aplinkos priežiūroje, pasiūlėme sprendimus, kurie atitiko turto valdytojo lūkesčius. Neabejoju, kad šiam, kaip ir kitiems objektams, suteiksime maksimaliai kokybišką priežiūrą“, – sako D.Lukaševič-Brozovskienė.
„Mano BŪSTAS“ jau daugiau nei 25 metus rūpinasi ne tik pavieniais daugiabučiais, bet ir moderniais gyvenamaisiais kvartalais, tokiais kaip „Žvėryno City“, „PaJustis“ „Riverland“, „Link Ten“ ir kt. Įmonė paslaugas teikia beveik 200 tūkst. klientų.