Internautai pašėlo pamatę parduodamo 21 kv. m buto skelbimą: negailėjo kritikos ir pašaipų

Rinkoje pasirodė butas, kuris yra toks siauras, kad galima vienu metu paliesti abi sienas, pranešė „The Sun“.
Skelbiama, kad nekilnojamasis turtas parduodamas už 72 000 eurų.
„Parduodamas mažytis butas susideda tik iš vieno kambario, panašaus į ilgą koridorių, ir vonios kambario. Nuotraukose matyti prie lovos pastatytas nešiojamas kompiuteris ir klaviatūra, todėl, tikėtina, čia ir ilsimasi, ir dirbama“, – rašoma portale.
Tuo tarpu galima lengvai matyti, kad virtuvės prietaisai yra išdėstyti toje pačioje patalpoje, tik kitame gale, matyt – skirtame virtuvei. Jame yra viryklė, orkaitė, šaldytuvas, taip pat keletas spintelių daiktams laikyti.
Vonios kambarys taip pat yra stulbinamai mažas – jame tėra stačiakampė dušo kabina, kriauklė ir tualetas.
Minėtas portalas skelbia, kad nekilnojamojo turto agentūra šį mažytį būstą reklamuoja kaip idealų studentams arba puikią galimybę pirmą kartą investuojantiems.
Butas sulaukė ne tik pašaipų, bet ir griežtos kritikos
Skelbiama, kad tai stilingas studijos tipo butas, turintis atvirą svetainės ir virtuvės erdvę bei atskirą vonios kambarį, kuris yra modernus, švarus ir skoningas. Be to, pabrėžiama, kad yra pilnai įrengta virtuvė, kurioje yra dujinė viryklė, elektrinė orkaitė, virdulys ir spintelės.
„Gyvenamojoje erdvėje yra kompaktiškas stalas ir kėdės, spinta, sofa-lova, TV stovas, knygų lentyna ir laminuota grindų danga, o didelis dvigubo stiklo langas leidžia visam butui būti apšviestam natūralia šviesa, tuo pačiu išlaikant privatumą. Šiuolaikiškame vonios kambaryje yra plytelių grindys ir sienos, veidrodinė spintelė, modernus tualetas ir kriauklė bei galingas dušas su tiesioginiu vandens tiekimu“, – rašoma skelbime.
Tačiau internautai pašėlo pamatę parduodamą tokį būstą – ėmė rašyti pašiepiančius komentarus ir juokėsi, kad už tokią kainą galima nusipirkti visą namą, o ne butą-koridorių.
Anot portalo, vienas potencialus pirkėjas pakomentavo: „Juokingas“.
Kitas negailėjo kritikos sakydamas, kad „Šefilde už 100 000 galima nusipirkti namą su dviem miegamaisiais. Investuokite kur nors geriau“.
„Jei aš nusipirkčiau, reikėtų visą vidų perdaryti, jis toks mažas, kad net juokinga“, – antrino dar vienas.
Kitas asmuo rėžė: „jokiu būdu“, o penktasis pridūrė, kad tai „graži vieta, miesto centras, pigus“.
Agentūros atstovas portalui sakė, kad tai yra studijos tipo butas pirmame aukšte, įsikūręs tarp Šefildo miesto centro šurmulio, todėl itin lengvai pasiekiamos parduotuvės, biurai, kavinės, barai ir pramogos.
„Tai iš tiesų yra mažiausias studijos tipo butas, kurį per 28 metus dirbdamas agentu kada nors turėjau rinkoje. Jis mažas, bet turi daug žavesio ir charakterio: bendras plotas yra 21 kvadratinis metras“, – sakė jis.
