BūstasNekilnojamasis turtas

Statybų sektoriuje – nauji reikalavimai: sako, kad dėl to gerės pastatų kokybė

2025 m. rugpjūčio 18 d. 12:01
Seimo Aplinkos apsaugos komitete aplinkos viceministras Kastytis Žuromskas pristatė svarstomas Statybos įstatymo pataisas, įpareigosiančias gamintojus rinkai pateikti daugiau aplinkosauginių reikalavimų atitinkančių sertifikuotų statybos produktų, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
„Kitais metais įsigalios Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis suderintas statybos produktų rinkodaros taisykles. Tai sudarys sąlygas rinkai tiekti patikimus ir sertifikuotus statybos produktus, todėl pagerės ir statomų pastatų kokybė. Tokie pastatai bus tvaresni ir ilgaamžiškesni“, – sako aplinkos viceministras K. Žuromskas.
Gamintojai pagal naują reglamentą turės nustatyti ir deklaruoti aplinkosaugines produkto savybes: poveikį klimato kaitai, ozono sluoksnio ardymą, iškastinio kuro eikvojimą, vandens naudojimą ir kt.
Šiuo metu dalis gamintojų tai daro savanoriškai, parengdami produktų poveikio aplinkai deklaracijas.
Europos Komisijai sukūrus specialią informacinę sistemą, bus įvestas statybos produktų skaitmeninis pasas, tokių produktų standartizavimas Europos Sąjungoje bus paprastesnis ir išsamesnis, todėl daugės CE ženklu ženklinamos produkcijos.
Šie pokyčiai įsigalios ne visiems produktams iš karto, o susitarus valstybėms dėl atskirų produktų grupių. Anksčiausiai šie reikalavimai galėtų būti taikomi betono produktams, cementui, užpildams, termoizoliaciniams produktams, durims, langams ir kt.
Taip pat numatoma galimybė skirti atitikties vertinimo įstaigas, tikrinsiančias statybos produktų atitiktį nustatytiems reikalavimams. Tokias įstaigas skirtų Statybos sektoriaus vystymo agentūra.
Statybos įstatymo pataisos parengtos įgyvendinant 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą ir 2024 m. sausio 23 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą, kuriame nustatytos gaminių, besiliečiančių su žmonėms vartoti skirtu vandeniu, atitikties vertinimo procedūros.
Seimo aplinkos apsaugos komitetasStatybos įstatymaspataisos
