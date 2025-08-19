Įsigyti būstą šiandien įmanoma greičiau nei naują automobilį – ekspertė įvardijo, kaip tai įmanoma

Pasiūla leidžia greitai išsirinkti
Pirmiausia, pasak „Bonava Lietuva“ pardavimų vadovės Ramunės Labulienės, šiandieninė būsto rinka yra palanki pirkėjui todėl, kad nebereikia laukti, kol būstas bus pastatytas.
„Pastaraisiais metais, kai rinka buvo sulėtėjusi dėl aukštų palūkanų ir sumažėjusio pirkėjų aktyvumo, daugelis vystytojų nespėjo išparduoti visų savo projektų. Dėl to šiandien rinkoje yra pakankamai tiek jau pastatytų, tiek baigiamų statyti butų“, – paaiškina ekspertė.
Jos teigimu, turint realią, matomą pasiūlą, pirkėjui nebereikia laukti metų ar ilgiau, kol objektas bus pastatytas nuo nulio. Dėl to galima greičiau atlikti konkretaus objekto apžiūrą ir pereiti prie rezervacijos ir pirkimo procedūrų.
„Šis veiksnys leidžia greitai priimti sprendimą ir iškart pradėti pirkimo procesą. Tokiose situacijose visas procesas – nuo pirmojo susidomėjimo iki notarinės sutarties pasirašymo – gali įvykti vos per kelias dienas jei perkama be banko paskolos, o jei tokios reikia, dažnai telpama į 30–40 dienų laikotarpį“, – sako R. Labulienė.
Be to, šių dienų rinkoje vis labiau populiarėja jau pilnai įrengti butai, kuriuose pirkėjai gali įsikelti iš karto po pirkimo. Tai reiškia, kad gyventojams nebereikia laukti ilgų mėnesių, kol bus atlikti remontai ar įrengtos būtinos komforto detalės – galima tiesiog atvykti ir pradėti gyventi savo naujuose namuose.
Pirkėjai žino ko nori
Pasak „Bonava Lietuva“ pardavimų vadovės Ramunės Labulienės, šiandieniniai būsto pirkėjai gerai žino, ko ieško, ir dažnai būna pasidarę namų darbus dar prieš pirmą vizitą pas plėtotoją.
„Pirkėjai dažniausiai jau būna apsvarstę, kurios vietovės jiems yra priimtinos – tai lemia tokie kasdieniai dalykai kaip atstumas iki darbo, vaikų ugdymo įstaigų ar patogios infrastruktūros prieinamumas. Taip pat jie aiškiai įsivardija, kokio būsto išplanavimo jiems reikia, atsižvelgdami į šeimos dydį, darbo iš namų galimybes ar poreikį turėti atskiras erdves. Vis dažniau gyventojai atkreipia dėmesį ir į ilgalaikius faktorius – tokius kaip energinis efektyvumas ar būsimos eksploatacinės išlaidos“, – dėsto pardavimų specialistė ir priduria, kad visa tai leidžia pirkėjams priimti sprendimus užtikrinčiau, kas tiesiogiai trumpina visą būsto įsigijimo procesą.
Vieno langelio principas
Dar viena svarbi priežastis, kodėl šiandien būsto įsigijimas gali vykti kur kas greičiau, yra efektyvesni pardavimo procesai: nuo pirmojo kliento žingsnio iki notarinės sutarties pasirašymo viskas suplanuota taip, kad būtų kuo mažiau trikdžių, delsimo ar neaiškumų.
„Pavyzdžiui, pirkėjui išsirinkus norimą butą, jam iškart gali būti pasiūlyta konsultacija su bankais dėl finansavimo galimybių. Tai padeda greičiau suprasti, kokios yra paskolos galimybės, ir priimti sprendimą. Be to, vietoje vykstančios konsultacijos apima ne tik būsto pristatymą, bet ir išsamų paaiškinimą apie visą pirkimo procesą, reikalingus dokumentus bei galimas apdailos ar kitų papildomų pasirinkimų galimybes. Taip pat pardavėjas rūpinasi ir visais tolesniais žingsniais – nuo pirkimo sutarties paruošimo iki jos patvirtinimo pas notarą. Tai reiškia, kad pirkėjui pačiam tuo nereikia rūpintis – visa dokumentacija parengiama už jį“, – aiškina R. Labulienė.
Skaitmenizacija spartina tempą
Ekspertė priduria, kad svarbi šiuolaikinio būsto pirkimo proceso dalis yra skaitmenizacija, nes dauguma žingsnių – nuo rezervacijos, konsultacijų iki dokumentų pildymo – vis dažniau atliekami nuotoliniu būdu.
„Taip pat skaitmenizacija suteikia didesnį skaidrumą ir kontrolę – pirkėjas gali stebėti visą proceso eigą, gauti priminimus apie svarbius terminus ir bet kada kreiptis į specialistus, neapsiribodamas darbo valandomis ar atstumais. Tai ženkliai sumažina klaidų riziką ir neaiškumus, todėl būsto įsigijimas tampa ne tik greitesnis, bet ir saugesnis“, – sako „Bonava Lietuva“ pardavimų vadovė.
Keturių savaičių planas
Apibendrinant, būsto įsigijimo procesas šiandien gali būti ne tik greitas, bet ir sklandus – visas kelias nuo pirmosios apžiūros iki įsikraustymo dažnai telpa į vos 30 dienų laikotarpį. Kaip teigia R. Labulienė, jei pirkėjas yra apsisprendęs, visas procesas gali vykti labai greitai, nes kiekvienas žingsnis yra suplanuotas ir suderintas iš anksto.
Pirmąją savaitę pirkėjas dažniausiai išsirenka norimą butą, susitinka su plėtotoju, gauna konsultaciją apie finansavimą, apžiūri objektą ir priima pirminį sprendimą. Tuo pačiu metu teikiama paraiška bankui ir pradedamas vertinimo procesas. „Svarbiausia – aiškumas. Šiandien klientas jau žino, ko ieško, todėl pirmasis sprendimas dažnai priimamas greitai“, – pastebi R. Labulienė.
Antros savaitės metu pirkėjas sulaukia banko pasiūlymo, pasirašoma rezervacijos sutartis, suderinami pirkimo dokumentai, aptariamos apdailos detalės ar papildomi pasirinkimai.
Trečiąją savaitę parengiama ir pasirašoma notarinė sutartis, pirkėjas baigia tvarkyti finansinius formalumus – jei reikia, atliekamas turto vertinimas.
Galiausiai, ketvirtą savaitę pasirašoma hipoteka ir įvyksta galutinis atsiskaitymas bei perduodami raktai.
„Jei būstas jau įrengtas, įsikraustyti galima praktiškai iškart po sandorio užbaigimo“, – sako R. Labulienė. Toks keturių savaičių modelis vis dažniau tampa ne išimtimi, o naująja norma, leidžiančia pirkėjams išvengti ilgų laukimo mėnesių ir įgyvendinti savo sprendimą greitai, užtikrintai ir be bereikalingo streso.